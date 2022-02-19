Минулої доби у Кіровоградській області виявили 418 випадків коронавірусу, 28 з яких – у дітей. Таким чином, з початку епідемії в регіоні зафіксували 43158 випадків COVID-19. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Одужали за добу 309 людей, від ускладнень захворювання померли шестеро. Це дані на 10:00 19 лютого.

За добу провели 1187 ПЛР-тестувань, в лікарнях регіону зробили 49 ІФА-досліджень та 764 дослідження на антиген.

Найбільше випадків захворювання – 146 та 130 – виявили у жителів регіону віком 50-65 та 30-49 років, відповідно. 74 випадки – у людей, яким більше 65 років, 40 випадків – у жителів регіону віком 18-29 років.

Захворювання виявили у 218 жінок та 200 чоловіків. А саме:

у 244 жителів Кропивницького району: 141 дорослого, семимісячної, дво-, восьми-, 16- та 17-річної дитини – з Кропивницької громади, 26 дорослих, одно-, 16- та 17-річної дитини – зі Знам’янської, 21 людини – з Олександрівської, дев’ятьох дорослих та 11-річної дитини – з Компаніївської, дев’ятьох людей – з Новгородківської, по п’ятеро – з Первозванівської та Суботцівської, чотирьох дорослих та чотирирічної дитини – з Устинівської, по троє людей – з Аджамської та Катеринівської, по двоє – з Долинської, Кетрисанівської та Соколівської, по одній – з Бобринецької та Дмитрівської громад;

у 89 жителів Новоукраїнського району: 28 дорослих, п’яти-, десяти- та двох 15-річних дітей – з Помічнянської громади, 24 дорослих, 12-, 11-, восьми- та двох дворічних дітей – з Маловисківської, сімох людей – з Новоукраїнської, п’ятьох дорослих, п’яти- та 17-річної дитини – зі Смолінської, двох дорослих, дво- та шестирічної дитини – з Ганнівської, трьох людей – з Глодоської, двох дорослих та шестирічної дитини – зі Злинської, двох людей – з Рівнянської, по одній – з Добровеличківської та Піщанобрідської громад;

у 65 жителів Олександрійського району: 29 дорослих та однорічної дитини – з Олександрійської громади, 19 людей – з Петрівської, п’ятьох – з Онуфріївської, чотирьох – зі Світловодської, трьох – з Приютівської, двох – з Новопразької, однієї – з Пантаївської, однорічної дитини – з Попельнастівської громади;

у 20 жителів Голованівського району: вісьмох дорослих, шестимісячної та п’ятирічної дитини – з Вільшанської громади, п’ятьох людей – з Новоархангельської, чотирьох – з Благовіщенської, однієї – з Гайворонської громади.

Хто одужав:

202 жителів Кропивницького району: 161 – з Кропивницької громади, 14 – з Компаніївської, дев’ятеро – з Бобринецької, восьмеро – з Устинівської, по двоє – з Долинської, Знам’янської та Соколівської, по одній людині з Кетрисанівської, Олександрівської, Первозванівської та Суботцівської громад;

69 жителів Новоукраїнського району: 60 – з Маловисківської громади, семеро – з Добровеличківської, по одній людині зі Злинської та Новоукраїнської громад;

22 жителів Голованівського району: 15 – з Новоархангельської громади, троє – з Благовіщенської, двоє – з Підвисоцької, по одній людині з Голованівської та Надлацької громад;

16 жителів Олександрійського району: семеро – з Олександрійської громади, шестеро – зі Світловодської, двоє – з Петрівської та одна людина з Попельнастівської громади.

Хто помер:

83- та 64-річний чоловіки з Кропивницької громади Кропивницького району;

82-річний чоловік з Помічнянської громади Новоукраїнського району;

79-річна жінка з Олександрівської громади Кропивницького району;

76-річний чоловік з Петрівської громади Олександрійського району;

73-річний чоловік з Новгородківської громади Кропивницького району.

Усього, з початку карантину, коронавірус виявили у 43158 жителів Кіровоградської області, серед яких 2141 дітей та 2160 медичних працівників. 34432 людей в регіоні одужали, серед них 1546 дітей та 1797 медпрацівників. 1721 людей, серед яких п’ятеро дітей та 39 медиків, померли.

На ранок 19 лютого на коронавірус хворіють 7005 жителів регіону.

Що відомо

В Україні за добу зафіксували 31125 випадків захворювання на коронавірус, 30487 людей одужали, 260 – померли від ускладнень захворювання.

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