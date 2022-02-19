На кордоні з РФ на Харківщині — черга з вантажівок

У бік Російської Федерації поблизу міжнародного пункту пропуску "Гоптівка" у Харківській області утворилася кількакілометрова черга з вантажних машин.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Суспільного.

Як пояснив речник Харківського прикордонного загону Максим Бояр, останніми днями така ситуація спостерігається щодня. Він пояснює це повільною роботу з боку РФ.

"Усе, як і зазвичай. Повільна робота пункту пропуску суміжної держави", — сказав Суспільному Бояр.

За його словами, вантажівки пропускають поступово.

"Усе в залежності від того, як пропускає Російська Федерація. Ми можемо одночасно оформити 30 машин у пункті пропуску", — пояснив він.

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