На Київщині у ДТП з маршруткою травмувалося дев'ятеро людей

Поблизу села Липівка Бучанського району на Київщині внаслідок зіткнення легкового автомобіля Renault та маршрутного мікроавтобуса травмувалося дев'ятеро людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, аварія сталася вранці 18 лютого на автодорозі поблизу села Липівка Бучанського району.

"Внаслідок зіткнення легкового автомобіля Renault та маршрутного мікроавтобуса сполученням Кодра — Київ травмовано дев'ять осіб", — поінформували у ДСНС..

Після огляду медиків ушпиталили чотирьох пасажирів та п'ятьох направили на амбулаторне лікування. Для деблокації постраждалих залучили дев'ятьох рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС.

Що відомо

Ввечері 17 лютого на трасі Київ-Чернігів неподалік села Топчіївка сталася ДТП: зіткнулися мікроавтобус та підвода. Внаслідок аварії загинули двоє людей — водій та пасажирка підводи.

13 лютого на 280 кілометрів автодороги М-05 "Київ — Одеса", неподалік села Курячі Лози на Миколаївщині, сталася ДТП, внаслідок якої загинули п'ятеро людей.

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