За добу на Харківщині підтвердили понад дві тисячі випадків COVID-19

18 лютого на Харківщині виявили 2096 випадків коронавірусу за добу, 1554 людей одужали. До статистики внесли дані про 13 смертей внаслідок COVID-19.

Як повідомили 19 лютого у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 301 213 людей. З них: одужали 253 823 людини, 6802 померли, хворіють понад 40 тисяч людей.

Найбільше нових випадків — у Харкові (1219).

На сьогодні Харківщина продовжує перебувати у "помаранчевій" зоні карантину: перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування (20%).

За добу в Україні зафіксували 31125 випадків COVID-19, померли 260 людей.

Що відомо