На Хмельниччині врятували 10-річного хлопця, який провалився під кригу

На Хмельниччині надзвичайники врятували хлопця, який зі своїм товаришем провалилися під кригу. Одному із них вдалося самостійно вибратися з води.

Про це повідомили у пресслужбі управління ДСНС у Хмельницькій області.

Інцидент трапився 18 лютого близько 16:30 у місті Волочиськ, що на Хмельниччині.

"Негайно надзвичайники прибули до місця події. На замерзлу воду вони спустили рятувальний човен та витягли з води десятирічного Даніїла. На хлопця на березі вже чекали медики, які відвезли його до місцевої лікарні", - повідомили рятувальники.

Як з'ясувалося пізніше, двоє хлопчаків вирішили прогулятися льодом. На відстані 20 метрів від берега вони провалилися. Рятувальники розповіли, що одному з них вдалося вибратися. Однак він налякався й побіг додому. Іншого ж побачили випадкові перехожі та викликали Службу порятунку.

"Звертаємося до усіх громадян із проханням бути уважними та вкрай обережними, перебуваючи на водоймах та поблизу них, а особливо до батьків: не відпускайте своїх дітей гратися на замерзлих водоймах", - кажуть рятувальники.