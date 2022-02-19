За добу коронавірус на Сумщині виявили у майже тисячі людей, 10 — померли

На Сумщині за добу 18 лютого COVID-19 підтвердили у 967 людей. Такі дані зранку 19 лютого оприлюднили на сайті Сумської облдержадміністрації.

10 людей померли від ускладнень хвороби. З них 4 - у Сумах, одна - в Сумському районі, одна - в Конотопі, по дві людини в Охтирському та Роменському районах.

Одужання підтвердили у 1679 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 25991 людей, що на півтисячі менше, ніж напередодні.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 179 126 людей. З них 3171 людина померла. Одужання підтвердили у 149 964 мешканців області.

За даними моніторингу РНБО, на Сумщині на 46% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. Найбільш завантажена - на 83% - лікарня в Конотопі.

До апаратів ШВЛ в області підключені 47 людей, з яких 35 – в Сумах.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині, за даними РНБО, отримали 397 людей, другу дозу – 737 людей, вакцинувалися бустерною дозою 726 людей. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 449 693 людини, двома дозами – 433 821, бустерною — 20 320.

Що відомо

За добу 18 лютого в Україні зафіксували 31 125 новий випадок захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби померли 260 людей.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

Читайте нас у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram