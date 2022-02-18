Близько 67 млн гривень спрямують на будівництво нової школи у селі Кам’яниця Ужгородського району. Про це повідомив Суспільному начальник управління інформаційної діяльності Закарпатської ОДА Роман Молдавчук.

За його словами, зараз школярі навчаються у трьох різних приміщеннях – в садочку, колишніх жандармерії та універмагу. До Кам’яницькій школи учні доїжджають з трьох сіл Оноківської громади. Загалом у закладі навчаються 280 школярів 1-11 класів.

Олександр Голишев – батько шестикласника, який навчається в Кам’яницькій школі, показав Суспільному клас, де навчаються школярі. Це приміщення побудували у 20 столітті для жандармерії.

"Ось ці балки – тримають перекриття, так на другому та першому поверхах. Тобто кожен клас – тримають ось такі балки, щоб не дай Боже, не впало на голову нашим дітям. Щодня віддаючи дитину до школи, я за нею переживаю", – розповів Суспільному чоловік.

Суспільне Закарпаття

Зараз класи школи розташовані у трьох приміщеннях. Директор Кам’яницької школи Михайло Мазюта показав клас, де навчаються одинадцятикласники. Уроки проводять у приміщенні колишнього універмагу.

Керівник навчального закладу зауважив: "Цей універмаг був за колишніх радянських часів, тут був дефіцитний товар. Це складське приміщення. У 2000-му році універмаг було передано навчальному закладу і, відповідно, пристосувалися під приміщення навчального закладу, як додатковий корпус. Учні одинадцятого класу навчаються в цьому малому приміщенні. Звичайно, їм його замало, оскільки вони вже дорослі, нема, де розвернутися. Я вже не кажу, про період карантину, коли соціальної дистанції потрібно дотримуватися".

Суспільне Закарпаття

Колишній універмаг, основна будова – це колишня жандармерія. Це будова початку 20 століття, й добудована невелика кількість за радянських часів у 1950 роках. А учні 1-2 класів навчаються у садочку, де ми орендуємо приміщення. Тобто ми усі так розпорошені і вчителі, завжди між корпусами постійно бігають. З 89-го року почали будівництво школи, але розпався радянський союз і все призупинилося".

Нову школу на цьому місці у Кам’яниці почали будувати 33 роки тому. Потім роботи припинили, розповідає начальник відділу освіти Оноківської територіальної громади Василь Телеп.

"Вже кілька поколінь дітей, батьків очікують на нову школу. Чекають, щоб зайти до просторих приміщень, спортзалу, якого в нас зараз нема, а тут він буде. Чекають на їдальню, відповідно до вимог. Її також в нас немає", – зауважив чоловік.

Суспільне Закарпаття

За словами, речника Закарпатської ОДА Романа Молдавчука, на проєкт нової школи спрямують 67 млн гривень: 8 млн – з бюджету територіальної громади, 59 – з державного.

Чиновник розповів Суспільному: "Школу почнуть будувати у 2022 році. Вже триває початок підготовчого етапу до будівництва. Вона буде складатися з трьох блоків: це будуть відокремлені споруди, але з’єднані між собою. Будівництво мають завершити в грудні 2024 року. Тобто ми очікуємо, що після завершення будівництва та здачі в експлуатацію навесні 2025 року діти вже зможуть піти до школи".

За словами Романа Молдавчука, школа буде триповерховою. В ній зможуть навчатися близько трьохсот дітей.

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