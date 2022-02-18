Верховний суд штату Нью-Йорк 17 лютого зобов’язав 45-го президента США Дональда Трампа і двох його дітей — старшого сина Дональда Трампа-молодшого і доньку Іванку — дати свідчення в суді у справі про ймовірне шахрайство в їхній компанії Trump Organization.

Про це повідомляє суспільне радіо США NPR.

Відповідно до рішення судді Артура Енґорона, Трамп і двоє його дітей повинні прибути до суду і дати свідчення піж присягою протягом 21 дня. Адвокати сім’ї 45-го президента досі намагалися через суд відхилити всі повістки, які надходили Трампам.

Йдеться про розслідування генеральної прокурорки штату Нью-Йорк Летиції Джеймс. Вона звинуватила Trump Organization в отриманні податкових пільг і позик злочинним шляхом — зокрема через штучне завищення вартості активів організації.

Сам Трамп після рішення Верховного суду Нью-Йорку заявив, що розслідування є "продовженням найбільшого полювання на відьом в історії" і що він не зможе розраховувати на чесний розгляд справи в Нью-Йорку через нібито упереджене ставлення суддів до нього.

У чому суть розслідування

Trump Organization — це бізнес-імперія Трампів, яка займається операціями з нерухомістю у США і за кордоном. Її юридична особа зареєстрована в штаті Нью-Йорк. У березні 2019 року генпрокурорка штату Летиція Джеймс почала розслідування проти організації.

Незадовго до цього колишній виконавчий директор Trump Organization Майкл Коен під час свідчень у Конгресі заявив, що Трамп змушував його брехати про фінансове становище компанії — це нібито дозволяло їй залучати інвестиції та позики.

Як стало відомо у січні 2022 року зі звіту Летиції Джеймс, Trump Organization підозрюється у "шахрайській і неправдивій оцінці активів для отримання економічних вигод". Приміром, Трамп міг завищити площу свого помешкання, щоб його вартість зросла на кількасот мільйонів доларів.

Самого Трампа, Трампа-молодшого та Іванку Трамп вперше викликали до суду в грудні 2021 року. Трамп-молодший наразі є виконавчим віцепрезидентом Trump Organization, а Іванка обіймала цю посаду до того, як почала працювати в адміністрації батька.

Що відомо

Дональд Трамп був президентом США з 2016 по 2020 рік. Він став першим главою держави в історії, якому двічі оголосили імпічмент — через нібито втручання у внутрішні справи України та причетність до штурму Капітолія в січні 2021 року. Обидві спроби були невдалі: Трампа виправдовував Сенат, який контролювала Республіканська партія.

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