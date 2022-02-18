"Діалоги Майдану": прем'єра у Хмельницькому

У Хмельницькому сьогодні, 20 лютого, відбудеться прем’єра театралізованого дійства "Діалоги Майдану" до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні. Про це Суспільному розповів режисер Володимир Павловський. За його словами, "Діалоги Майдану" присвячені восьмій річниці Революції Гідності. Головні герої - не професійні актори, а реальні учасники тих подій. Подробиці для Суспільного дізнавалася Наталя Паляниця.

До восьмої річниці Революції Гідності вісім розповідей восьми реальних учасників подій - студентки, священика, подружжя волонтерів, майданівців, яких було поранено снайперами, вдови та лікаря. Під час театралізованого дійства усі вони поділяться своїми історіями, які пережили під час Майдану.

Борис Ткач – лікар-нейрохірург. У лютому 2014 він був одним із тих, хто рятував життя пораненим від куль снайперів. Розповідає: "Я працював лікарем, надавав допомогу. А герої - це ті, хто йшли вперед і віддали своє життя за честь і гідність. Минуло вісім років після Революції Гідності, досі не покарані ті, хто виконував вбивства на Майдані, трохи забулося. Хочу, щоб пам’ятали, хочу, щоб не забували, заради чого люди поклали своє життя".

Усі учасники дійства - з різних куточків Хмельницької області. Це люди з різними долями, з різними втратами.

20 лютого 2014 року чоловіка Тетяни, Сергія Бондарчука, вбив снайпер на вулиці Інститутській у Києві, коли той рятував пораненого. Жінка розповідає: "Я приїжджаю на репетиції зі Старокостянтинова і виконую вказівки режисерів, тому що мені дуже хочеться, аби люди зрозуміли, що майданівці – це не бандити, не заколотники, які скинули законну владу. Що це люди, які хотіли добра і щастя нашій неньці Україні, своїм дітям, внукам і мріяли про незалежну українську державу".

Під час вистави на сцені глядач почує не тільки сповіді учасників, але й побачить театралізацію, в якій зображені злі сили. Їхню роль виконують учасники театру-студії "Без меж" центру патріотичного виховання учнівської молоді, розповідає автор ідеї та режисер-постановник Володимир Павловський. Додає: "Це буде алегоричний образ «беркутівців», будуть якісь метафори, інші образи, які доповнюють цю виставу, роблять її філософськи глибшою, ширшою за змістом".

"Діалоги Майдану" - це не просто театральна вистава, це патріотична акція, яка покликана розбудити суспільство від байдужості, закцентувати, заради чого відбулася Революція Гідності, та віддати шану Героям Небесної сотні, каже Володимир Павловський: "Наразі дуже багато думок: "Що нам дав Майдан? А навіщо це було робити?". Я гадаю, що він багато зробив для нашого суспільства. Він нас змінив духовно. Він дав відчуття свободи, гідності, і та енергія руху до свободи, демократичних цінностей почалася з Майдану".

До постановки також залучені музиканти, артисти-вокалісти, танцівники. Прем’єра "Діалогів Майдану" відбудеться сьогодні, 20 лютого, о 18:00 у Хмельницькому театрі імені Михайла Старицького.

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