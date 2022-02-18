60 світлин з подій Революції Гідності представлені на виставці у Хмельницькому

60 світлин до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні представили на виставці "Революція Гідності: погляд серцем" у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Авторка експозиції , київська фотохудожниця Мирослава Безман. За її словами, фотовиставка організована за участі Національного музею Революції Гідності. В Україні експозицію вже показали в Житомирі, Києві, Новоград-Волинському. За кордоном - в Італії та Ірландії. Як прийняли експозицію столичної фотохудожниці у Хмельницькому, дізнавалось Суспільне.

"На фото написано "Фотографія старого козака". Це козак, Козацька сотня, козацький редут. Це дуже такі козаки, трошки старі". Так розповідає про одну із світлин експозиції хмельничанка Наталя Андрейчук. Жінка каже: на Майдані пробула з 1 грудня по 1 березня. Виїхала на Майдан і попала в Хмельницьку Сотню. Розповідає: "Виставка ця мене дуже вразила. Хто був на Майдані, вони пам’ятають, бо Майдан розділявся по місяцям. Перший був такий революційний, прапори, те, се… А другий був вже більш такий сильний, стягнутий, а третій був як табір. От точно, як козацький такий табір".

Наталя Андрейчук каже, що фото на виставці передають хронологію подій та людей, які вісім років тому стояли на Майдані: "Я дуже вдячна пані Мирославі, що вона зробила такі кадри, які я дуже хотіла на Майдані побачити. Але через те, що багато народу, ми з Сотнею виконували якісь певні завдання, я не бачила цих людей. Наприклад, тут є фото, де очі Божі, я їх бачила дуже часто. І навіть 18 лютого в Маріїнському парку, коли ми прийшли вимагати свої права, потім нас тітушки розганяли і беркут і тому подібне, я ті очі там теж бачила. Мені завжди хотілося побачити, хто їх носить".

Фотографії, представлені в цій композиції, розповідає її авторка Мирослава Безман - це роботи, які були зроблені, починаючи з осені 2013 року по 24 лютого 2014 року. Всі світлини були зняті на Майдані Незалежності, на вулиці Грушевського, на вулиці Інститутській, там, де проходила Революція Гідності.

Фото: Суспільне Поділля "Фотографія старого козака" - одна зі світлин авторки Мирослави Безман. Фото: Суспільне Поділля.

"На моїх світлинах зображені зовсім різні люди. Це просто українці, які вийшли на Майдан під час Революції. І в той момент це були звичайні люди, тоді, коли відбувались ці події, вони ще не були героями. Підійшов якийсь дідусь незнайомий і став говорити: "Навіщо ви це знімаєте? Скільки можна знімати? Всі ходять, всі ходять". А я повернулась і кажу: "Ви знаєте, це для історії. І так і сталось. Я в той момент усвідомлювала, наскільки це важливо, я розуміла, що пройдуть роки і до цих фотографій буде інше ставлення", - каже авторка світлин.

Знімків з Майдану багато, каже Мирослава Безман, але на виставку підібрала спеціальну добірку: "Я підібрала саме ці роботи, які складають одну загальну розповідь. Тобто, в мене було завдання зробити тільки гарні картинки, для мене важливо, щоб глядач бачив цільну розповідь".

Переглянути фотовиставку Мирослави Безман "Революція Гідності: погляд серцем" можна до 1 березня.

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