На території Львівського обласного госпіталю побудують вертолітний майданчик

На території Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих, що у Винниках, побудують новий корпус та вертолітний майданчик. Його використовуватимуть для потреб аеромедичної евакуації. Про це Суспільному повідомив генеральний директор медзакладу Максим Прикупенко.

Відповідні містобудівні умови та обмеження видав виконавчий комітет Львівської міськради. Вертолітний майданчик побудують перед лікарнею. Там зможе приземлятися вертоліт аеромедичної евакуації, у якому доправляють екстрених хворих. Новий лікарняний корпус, за рішенням виконкому, має бути не вищим за 11 метрів.

"Поки що є передпроєктні пропозиції. Ми якраз до того прагнемо, щоб в нас була лікарня інтенсивного лікування, яка б забезпечувала так само ургентну допомогу для мешканців Львова та Львівської області. Для того потрібно провести реконструкцію закладу і облаштувати вертолітний майданчик", — каже генеральний директор обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих Максим Прикупенко.

За словами генерального директора медзакладу, у найближчий час будуть розробляти проєктно-кошторисну документацію.

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