У Харкові затвердили звіт про виконання бюджету та внесли зміни у бюджет-2022

Депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії 18 лютого внесли зміни до бюджету Харкова на 2022 рік.

За зміни проголосували 70 депутатів, троє утрималися, детального обговорення питання не було. Згідно з проєктом рішення, на 2022 рік визначили, що доходи бюджету громади складатимуть 19 292 229 165 гривень, видатки — 18 390 396 979 гривень.

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Депутати також затвердили звіт про виконання бюджету за 2021 рік, який затвердили на засіданні виконавчого комітету. За даними пресслужби міськради, "річні планові показники виконано на 100,6%".

"Власні доходи бюджету зросли на 2,6 млрд гривень і склали 14,5 млрд гривень. Також у 1,2 раза збільшився обсяг трансфертів, який становив 2,8 млрд гривень. Видатки бюджету Харківської міської територіальної громади за 2021 рік склали 18 млрд гривень, що на 3,2 млрд гривень більше у порівнянні з 2020 роком", — повідомляє пресслужба з посиланням на слова директорки Департаменту бюджету та фінансів Тетяни Таукешевої.

За її словами, бюджет "зберіг соціальну спрямованість".

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