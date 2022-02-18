Прибрати сміття, побілити і привести до ладу сходинки в бомбосховищах у Чернігові. Таку команду дав міський голова Владислав Атрошенко керівникам комунальних підприємств, у яких є бомбосховища. За даними, вказаними на сайті міської ради, їх 15. Ще є близько 900 укриттів у підвалах багатоповерхівок.

Одне з бомбосховищ є у пологовому будинку Чернігова.

Сюди у випадку надзвичайної ситуації спустять з відділень породіль, немовлят і лікарів і медсестер.

ФОТО: Суспільне Чернігів Бомбосховище пологового будинку Чернігова

Приміщення площею понад 400 квадратних метрів розраховане на 100 людей. Всі інші лікарі і пацієнти зможуть розміститися у так званій підземній галереї пологового. Вона розрахована на 300-400 людей . В таких бомбосховищах, призначених для тривалого перебування людей, у Чернігові зможуть знайти прихисток лише три відсотки містян. Тому міський голова Владислав Атрошенко радить про них забути.

"Не ображайтесь на мене, я щирий з вами: забудьте про бомбосховища. Їх було збудовано на території Чернігова 101, яких комунальних є тільки 15. Решта – 86 бомбосховищце вже збанкрутілі суб’єкти, розвалені: колишній цегельний завод, молокозавод, інші заводи. Де вже частково не зрозуміло, яка форма власності, воно в банкрутстві, продано, завалено, його не існує. Але якби це все існувало, бомбосховища вміщували б 19 тисяч осіб. У нас проживає 285 тисяч".

ФОТО: Суспільне Чернігів Владислав Атрошенко

Всі ці 15 комунальних бомбосховищ міський голова дав доручення привести до ладу. Окрім цього в Чернігові є близько 900 укриттів, мапа з їхніми адресами розміщена на сайті міськради.

ФОТО: chernigiv-rada.gov.ua Мапа з бомбосховищами і укриттями Чернігова

За декілька будинків звідси ще одне укриття. Двері тут відкриті. Розташоване у центрі Чернігова за адресою проспект Миру 29. Це укриття є тимчасовим, каже учасник бойових дій Олександр Тарнавський.

ФОТО: Суспільне Чернігів Укриття за адресою проспект Миру 29

"Тут перечекати обстріли, якщо вони будуть декілька годин. Люди забігли і мають де розташовуватися протягом одного дня. Сюди забігти і сховатися людям нормальний варіант. Єдине його хотілося б обладнати".

ФОТО: Суспільне Чернігів Олександр Тарнавський

Є тривалого перебування, це і є так звані бомбосховища.

"В них має бути вентиляція, зв’язок і це в основному це робиться для працівників, які важливо аби вони продовжували стратегічну роботу або це ті, кого не можна евакуювати. Це лікарні, пологові будинки, і там вони розраховані на довге перебування людей", – говорить чернігівець, учасник бойових дій Олександр Тарнавський.

До укриття на проспекті Миру у будинку 24 двері зачинені. Де шукати ключі не вказано. Це і є проблема частини укриттів в Чернігові, каже Олександр Тарнавський.

"Багато місць, що зображені на карті вони або не функціонують вже або до них немає доступу, місцеві мешканці зробили підвали аби зберігати там якійсь продукти, або зробили коморки. І є проблема у мікрорайоні Масани, активно розбудовується і молодий район. Але на приблизно 30 тисяч населення немає жодного укриття. Є на старих Масанах за адресою Елеваторна, 1".

Чи знають чернігівці, де поблизу їхніх будинків є укриття і бомбосховища – у сюжеті:

Читайте також:

На Чернігівщині 22 лютого відбудеться перевірка електросирен