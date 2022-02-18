У Полтаві тимчасово не працюватиме центр масової вакцинації від COVID-19

У Полтаві тимчасово не працюватиме центр масової вакцинації від коронавірусу, що розташований у Центрі культури і дозвілля. Про це повідомив Суспільному речник Полтавської ОДА Максим Ковальов.

Не працюватиме він від 20 лютого. Це пов’язано із невеликою кількістю охочих вакцинуватися, пояснив Максим Ковальов.

"Масовості вже, як такої, нема. Майже все населення вакциноване. Як правило, вони вже це роблять не через центри вакцинації, а у своїй лікарні через сімейного лікаря. Центри створювались для того, аби пропускна здатність була більша", – розповідає координатор з вакцинальної кампанії від COVID-19 на Полтавщині Олександр Оглобля.

У звичайному режимі щеплювати у закладі продовжать, якщо в цьому буде необхідність, додав Олександр Оглобля.

Окрім цього, у Полтаві вакцинуватися від COVID-19 можна:

у приміщенні ТРЦ «Київ», вул. Зіньківська 6/1 А, з 9:00 до 19:00;

у будівлі колишнього поліклінічного відділення Полтавського обласного кардіологічного диспансеру, вул. Івана Мазепи 21, з 9:00 до 16:00;

на центральному вході ТЦ «Епіцентр» (вул. Київське шосе, 41) з 09:00 до 16:00;

у приміщенні ТОВ "Мій лікар", вул. Конституції 13, з 10:00 до 17:00;

у будівлі ТРЦ "Конкорд", вул. Європейська, 60 А, з 10:00 до 17:00.

Також центри масової вакцинації працюють у Лубнах, Миргороді, Горішніх Плавнях та Кременчуці.

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