Напередодні Дня Героїв Небесної Сотні на вулиці Проскурівській у Хмельницькому розгорнули виставку із портретами загиблих Героїв Небесної Сотні та Героїв АТО/ООС.
Про це повідомили на сайті Хмельницької міської ради.
"Понад півтори сотні портретів розмістили на металевих кубах. Тепер усі, хто проходитиме Проскурівською зможуть ще раз згадати подвиг Героїв, подивитися в очі справжнім синам та донькам України. Біля кожного фото розміщено коротку довідку, яка розповідає про людей, які віддали найцінніше – власне життя в боротьбі за вільну, незалежну та сильну державу", - йдеться у повідомлені.
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
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