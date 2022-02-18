Напередодні Дня Героїв Небесної Сотні на вулиці Проскурівській у Хмельницькому розгорнули виставку із портретами загиблих Героїв Небесної Сотні та Героїв АТО/ООС.

Про це повідомили на сайті Хмельницької міської ради.

"Понад півтори сотні портретів розмістили на металевих кубах. Тепер усі, хто проходитиме Проскурівською зможуть ще раз згадати подвиг Героїв, подивитися в очі справжнім синам та донькам України. Біля кожного фото розміщено коротку довідку, яка розповідає про людей, які віддали найцінніше – власне життя в боротьбі за вільну, незалежну та сильну державу", - йдеться у повідомлені.

Фото: ХМР Понад півтори сотні портретів розмістили на металевих кубах

Фото: ХМР На вулиці Проскурівській у Хмельницькому розгорнули виставку із портретами загиблих Героїв Небесної Сотні та Героїв АТО/ООС

Фото: ХМР Віддали життя за Україну: у Хмельницькому розгорнули виставку із портретами героїв

Фото: ХМР Біля кожного фото розміщено коротку довідку, яка розповідає про людей

Фото: ХМР Віддали життя за Україну: у Хмельницькому розгорнули виставку із портретами героїв

Читайте також