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Віддали життя за Україну: у Хмельницькому розгорнули виставку із портретами героїв
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Віддали життя за Україну: у Хмельницькому розгорнули виставку із портретами героїв

Владислав Васильчук
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Віддали життя за Україну: у Хмельницькому розгорнули виставку із портретами героїв Фото: ХМР

Напередодні Дня Героїв Небесної Сотні на вулиці Проскурівській у Хмельницькому розгорнули виставку із портретами загиблих Героїв Небесної Сотні та Героїв АТО/ООС.

Про це повідомили на сайті Хмельницької міської ради.

"Понад півтори сотні портретів розмістили на металевих кубах. Тепер усі, хто проходитиме Проскурівською зможуть ще раз згадати подвиг Героїв, подивитися в очі справжнім синам та донькам України. Біля кожного фото розміщено коротку довідку, яка розповідає про людей, які віддали найцінніше – власне життя в боротьбі за вільну, незалежну та сильну державу", - йдеться у повідомлені.

Понад півтори сотні портретів розмістили на металевих кубахФото: ХМР

Понад півтори сотні портретів розмістили на металевих кубах

На вулиці Проскурівській у Хмельницькому розгорнули виставку із портретами загиблих Героїв Небесної Сотні та Героїв АТО/ООСФото: ХМР

На вулиці Проскурівській у Хмельницькому розгорнули виставку із портретами загиблих Героїв Небесної Сотні та Героїв АТО/ООС

Віддали життя за Україну: у Хмельницькому розгорнули виставку із портретами героївФото: ХМР

Віддали життя за Україну: у Хмельницькому розгорнули виставку із портретами героїв

Біля кожного фото розміщено коротку довідку, яка розповідає про людейФото: ХМР

Біля кожного фото розміщено коротку довідку, яка розповідає про людей

Віддали життя за Україну: у Хмельницькому розгорнули виставку із портретами героївФото: ХМР

Віддали життя за Україну: у Хмельницькому розгорнули виставку із портретами героїв

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