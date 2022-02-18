logo logo
Вінницькі "блискавки" перемогли харківську команду "ХАІ"
Регіони

Вінницькі "блискавки" перемогли харківську команду "ХАІ"

Юлія Бараболя
·
Вінницькі "блискавки" перемогли харківську команду "ХАІ" Вінницькі "блискавки" перемогли харківську команду "ХАІ". Фото: Суспільне

У Вінниці відбувся баскетбольний чемпіонат України серед жінок між вінницькою командою "блискавки" та харківською "ХАІ". Про це Суспільному розповів тренер місцевої команди Олександр Аносов.

Вінницькі "блискавки" перемогли харківську команду "ХАІ"Фото: Суспільне

Матч проходив у спорткомплексі "Аква-Він".

Завершили його з рахунком 61:48, на користь вінницьких "блискавок".

Вінницькі "блискавки" перемогли харківську команду "ХАІ"Фото: Суспільне

Наразі вінничанки посідають четверте місце серед восьми команд, а харків'янки - п'яте.

Вінницькі "блискавки" перемогли харківську команду "ХАІ"Фото: Суспільне

Вінницькі "блискавки" готуватимуться до наступних змагань, які відбудуться у Броварах 27 лютого.

Читайте також

  • Безкоштовні заняття з військової підготовки організували у Вінниці для цивільних
  • На Вінниччині формують батальйони територіальної оборони
Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди