Вінницькі "блискавки" перемогли харківську команду "ХАІ"

У Вінниці відбувся баскетбольний чемпіонат України серед жінок між вінницькою командою "блискавки" та харківською "ХАІ". Про це Суспільному розповів тренер місцевої команди Олександр Аносов.

Фото: Суспільне

Матч проходив у спорткомплексі "Аква-Він".

Завершили його з рахунком 61:48, на користь вінницьких "блискавок".

Фото: Суспільне

Наразі вінничанки посідають четверте місце серед восьми команд, а харків'янки - п'яте.

Фото: Суспільне

Вінницькі "блискавки" готуватимуться до наступних змагань, які відбудуться у Броварах 27 лютого.

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