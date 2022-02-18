Вінницькі "блискавки" перемогли харківську команду "ХАІ"

У Вінниці відбувся баскетбольний чемпіонат України серед жінок між вінницькою командою "блискавки" та харківською "ХАІ". Про це Суспільному розповів тренер місцевої команди Олександр Аносов.
Фото: Суспільне
Матч проходив у спорткомплексі "Аква-Він".
Завершили його з рахунком 61:48, на користь вінницьких "блискавок".
Фото: Суспільне
Наразі вінничанки посідають четверте місце серед восьми команд, а харків'янки - п'яте.
Фото: Суспільне
Вінницькі "блискавки" готуватимуться до наступних змагань, які відбудуться у Броварах 27 лютого.
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