Дві дівчини з Чернігова, Катерина Агієнко та Марі Гунько, розповіли Суспільному про свій досвід знайомства в Інтернеті. В ефірі програми "Ранні пташки" ділилися своїми висновками про те, як не стати при цьому жертвою шахраїв, за якими ознаками розпізнати, що тебе хочуть ошукати та як діяти, щоб убезпечити себе на реальному побаченні.

2 лютого вийшов фільм "Аферист із Tinder" про шахрая, який дурив жінок. Стрічка стала першим документальним фільмом, який очолив тижневий чарт Netflix та викликав резонанс у суспільстві. Команда Суспільного пропонує ближче познайомитись з процесом знайомств в Інтернеті, щоб зробити побачення безпечними.

Побачення за кордоном. Негативний досвід та висновки Катерини Агієнко

ФОТО: Суспільне Чернігів Катерина Агієнко

У житті Катерини Агієнко Інтернет-знайомства з’явилися чотири роки тому, коли вона вирішила вдосконалити свої навички в комунікації. З усіх додатків вона обрала сім найпопулярніших і тестувала їх протягом двох тижнів. Найзручнішим, каже, виявився Tinder.

Спочатку Катерині було цікаво ходити на побачення в Чернігові. Але на той час у Tinder були зареєстровані лише ті, кого вона вже знала. Через деякий час стала зустрічатися з чоловіками з Києва, Одеси та Дніпра. Паралельно активно спілкуватися з іноземцями. Коли справа дійшла до побачень, Катерина злякалася. Їй знадобилося три місяці, щоб побороти свій страх і поїхати за кордон на зустріч.

"З чоловіком зустрілася на нейтральній території – в аеропорту, а потім поїхали заселятися в готель. Хоч я і переконалася, що це саме він, все ж таки помітила щось неладне. Виявилося, що хлопець був під дією наркотичних речовин".

Історія першого знайомства завершилася без поганих наслідків, але після першої подорожі Катерина розробила для себе алгоритм дій для власної безпеки.

– ідентифікація особистості (попросити, щоб людина надіслала паспортні дані або посвідчення водія, дізнатися точно, де працює);

– повідомити родичам та друзям своє місце знаходження;

– мати контакти посольства України та консула у країні, де проходить побачення;

– обов’язково мати з собою кошти на зворотній квиток, щоб за необхідності повернутися додому в будь-який час.

Спілкування з іноземцем. Що насторожило Марі Гунько?

ФОТО: з Instagram-сторінки Марі Гунько Марі Гунько

"Знайомство почалося на сторінці в Instagram. Це була дуже коротка переписка. Одразу Грег, так звали цього хлопця, запропонував перейти в інший месенджер. З його слів, йому забороняють на роботі використовувати соціальні мережі. І буде зручніше, якщо ми перейдемо одразу в Google messenger".

На третій день знайомства пара продовжила спілкування в іншому месенджері. Спочатку хлопець робив багато компліментів. Марія почала детальніше вивчати інформацію про Грега. Акаунт хлопця був створений приблизно три місяці тому, а фото завантажені протягом двох останніх днів.

"Він сказав, що працює в авіакомпанії американській, але зараз у нього проєкт у Європі і він літає весь час по європейським містам".

Переписка ставала дедалі емоційнішою, і Грег почав говорити про майбутнє, планувати спільну відпустку. Хлопець цікавився особистою інформацією Марі: де працює, на якій автівці їздить та де любить відпочивати. На другий тиждень спілкування Грег почав говорити про весілля, дітей та спільний дім. Що й відштовхнуло Марі, адже він її жодного разу ще не бачив.

"Я пропонувала зробити дзвінок не голосовий, а відео - і щоразу він відмовлявся. Казав, що зараз він в офісі, він не може. Потім він десь на навчанні, він не може. Тобто, на відео я ніколи його не бачила за той місяць спілкування, який у нас був".

Марі остаточно зрозуміла, що Грег – шахрай, коли розмова пішла про спільний будинок.

"Потім було таке питання: "А скільки ти зможеш внести грошей за будинок? У нас же буде будинок на двох, давай випишемо, скільки зможеш внести ти, а потім я різницю зніму в банку і також зроблю внесок".

Марі сказала, що робити таку велику покупку вона не планувала і розмова закінчилася. Через деякий час хлопець повідомив, що хоче зробити їй подарунок і попросив її надіслати свої паспорті дані. Марі надала коректними лише номер телефону, своє ім’я та прізвище англійською, пошта в нього вже була. Потім він надіслав посилку з Барселони, яку вона могла відстежити на сайті. Проте Марі побачила, що шлях її подарунка йде через безліч країн. За деякий час він засмучено написав, що посилка з подарунком у Туреччині "під арештом", і її треба викупити за 5000 доларів. На запитання, чому затримали посилку, він відповів, що в ній були гроші на будинок – 300 тисяч доларів. На що Марі відмовилася сплачувати гроші і припинила спілкування.

Про схеми шахрайства

"Є типова схема, за якою діють шахраї. Спочатку вони обсипають компліментами, що дуже підкупає дівчат. Потім включають драму, наприклад, що у нього немає батьків, вони потрапили в автокатастрофу і він живе з дядьком. Далі – про плани на майбутнє. Коли вже входять у довіру – вимагають гроші. І, на жаль, їх отримують", – розповіла Марі Гулько.

Також Марі радить, якщо ви вже й наважилися допомогти грошима, то це має бути та сума, з якою ви готові попрощатися.

"Якщо ви готові надіслати 500 гривень і не чекати, що вам повернуть – надсилайте. Таким чином, ви перевірите людину і вирішите, чи будете далі спілкуватися. Але, якщо людина вже один раз отримає від вас гроші, то буде вимагати ще. Я вважаю, що потрібно зупиняти діалог з такими людьми, тому що незнайомі люди ніколи не будуть просити гроші в іншого незнайомця".

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