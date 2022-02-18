Підтримка зусиль президента депутатами від "Слуги народу", критика дій Зеленського від ОПЗЖ та нагадування про компетенції від "Європейської солідарності" — представники фракцій Харківської міської ради висловилися на тему російської агресії та більшістю голосів проголосували за фінансування тероборони.

Депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії 18 лютого проголосували за сприяння організації територіальної оборони в місті та внесення змін до Комплексної програми розвитку цивільного захисту та підвищення рівня публічної безпеки у місті Харкові на 2018-2022 роки.

"За" проголосували 66 депутатів, семеро утрималися, голосів "проти" не було.

"Я дуже хочу, щоб сьогодні ми не нагнітали обстановку. Усі питання, які є, геополітичні, будуть вирішуватися дипломатичним шляхом. Місто Харків було, буде і є мирним містом", — висловився на сесії Харківський міський голова Ігор Терехов.

"Усе у місті контрольовано. Ми не допустимо тут жодного внутрішнього розгойдування ситуації. Це наша задача. Задача професіоналів, військових, територіальної оборони, кожен відповідальний за своє", — додав Терехов.

Як виступали депутати: "Слуга народу"

Звернення до харків'ян на позачерговій сесії Харківської міськради зачитав депутат "Слуги народу" Максим Бондаренко. Він зазначив, що Росія "постійно нагнітає безпекову ситуацію і погрожує".

"Наша держава хоче миру, наша держава хоче сісти за стіл переговорів і вести конструктивний діалог, проте Україна не готова поступатися національним інтересам чи суверенітетом. Ми, депутати, повністю підтримуємо зусилля президента України, вітчизняних дипломатів, а також наших захисників — Збройні сили України", — сказав Бондаренко.

"Європейська солідарність"

Фракція "Європейська солідарність" у міськраді вийшла на трибуну у повному складі з прапором України. Голова фракції Олег Абрамичев нагадав, що "ЄС" закликала зібратися депутатів раніше, "щоб заспокоїти бюджет та виділити бюджет кошти на тероборону".

"Нам відмовили, на жаль, але ви бачите, що за місяць ми нарешті зібралися. Я хочу наголосити, що у нашій фракції є учасники російсько-української війни, є люди, які постійно допомагають фронту, себто ми компетентні у цих питаннях, надалі ми дуже просимо прислуховуватися до нашої думки", — сказав Абрамичев.

ОПЗЖ

Депутат Харківської міської ради від "Опозиційної платформи — За життя" Андрій Лесик, якого Харківський міський голова Ігор Терехов закликав утриматися від оцінок, заявив, що не бачить послідовності у політиці президента Володимира Зеленського.

— Давайте без оцінок! Я вас дуже прошу! Ми ж домовилися! — перервав Лесика Терехова.

"Добре, я висловлюю свою позицію... Справа в тому, що нас у цій залі у Харкові, в Україні, ділити нічого. Та й так, як і в Європі. Ми усі люди, громадяни, хочемо жити, пишатися своєю країною, упевнено дивитися у завтрашній день, але коли нас штучно розділяють, витрачаються мільярди доларів на те, щоб нас стравити, братерські, слов'янські народи...", — сказав Лесик.

Слова депутата викликали невдоволення зали.

"Все стоп! Лесик, продовжуйте, але без оцінок! — перервав Терехов. — Продовжуйте, тільки, будь ласка, без оцінок. Вискажіться, що ви за мир, щоб місто Харків залишалося мирним, поїхали!"

Завершуючи виступ, Лесик вчергове піддав критиці президента і сказав, що виступає за усі ініціативи, направлені на мир.

Депутат від ОПЗЖ Денис Нев'ядомський під час обговорення питання просив міського голову відповісти, на які конкретні заходи підуть кошти бюджету міста: "Прозвучали добрі слова про ініціативи центральної влади, але ми знаємо, що центральна влада скинула це все на регіони. Регіони за свої гроші повинні реалізовувати державну програму".

Міський голова порадив йому звернутися до проєкту рішення: "Там все у вас розписано, прописано, мало того, щойно у нас було спільне засідання комісій постійних. Ви не були, так? Ось бачите як".

"Блок Світличної "Разом!"

Депутат від "Блоку Світличної "Разом!" Дмитро Булах подякував розробникам проєкту рішення. На його думку, питання тероборони можна було б розглядати раніше — у грудні. Він також закликав депутатів до єдності у найближчі тижні.

"Найближчого тижня нам потрібно бути єдиними. Тому що снаряди й кулі не обирають, кого вбивають, прихильників України чи симпатиків Росії, чи просто людей, у яких немає як такої позиції. Вони вбивають усі", — сказав Булах.

Він також звернув увагу міського голови Ігоря Терехова на стан укриттів. "Багатьох укриттів фактично немає", — сказав Булах.

Він також запропонував відкрити пункт прийому добровольців до тероборони у Харківській міськраді.

"Що стосується укриттів, ми домовилися наступного тижня в ДСНС буде спеціально записаний ролик, щоб люди у ЗМІ знали у будь-якому випадку знали, куди вони мають йти і що в яких випадках робити", — прокоментував Терехов.

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