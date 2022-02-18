Понад 120 кг поліетилену зібрали хмельничани за 15 днів акції "Пакет пакетів"

121 з половиною кілограм поліетилену здали хмельничани за два тижні дії акції "Здай на переробку пакет пакетів", розповідає представниця офісу "Розумне довкілля. Хмельницький" Світлана Каритун. За її словами, целофанові кульки жителі обласного центру викидали в спеціальні контейнери. Подробиці - у матеріалі Суспільного.

Поліетиленові пакети хмельничани викидали в спеціально встановлені в місті 12 контейнерів за 15 днів дії оголошеної офісом "Розумне довкілля. Хмельницький" акції "Здай на переробку пакет пакетів". У центр управління відходами принесли 52 кілограми, розповідає обліковець Віталій Осика. Саме целофанові кульки, каже, найбільше дошкуляють ближнім до міського полігону твердих побутових відходів селам: "Восени, як вітер піднімав цей поліетилен, то він під хмарами був. А зараз набагато менше".

Чим шкідливий поліетилен, розповідає еколог Юрій Резніков, житель села Ружичанка: "Копаєм картоплю на городі, викопуєш вже звідти шматки поліетилену, які там взагалі не мають бути. Ми вже знаходимо і птахів, які заплутуються в поліетилені. Це, взагалі, матеріал неприродній. Все, що неприроднє, воно шкодить і навколишньому середовищу, і людині".

Якщо не зовсім відмовитися, то бодай мотивувати зменшити використання целофанових пакетів – такою була мета акції, каже представниця офісу "Розумне довкілля. Хмельницький" Світлана Каритун. Додає: "Можна ці пакети здавати на переробку, вони можуть бути сировиною для інших речей. Найактивніші учасники акції, вони отримають гарні подарунки, які дозволять їм ще більше змінити свої звички і перейти на екологічно дружнє пакування".

Представниці офісу показують, чим можна замінити поліетиленові кульки. Це - шопери з тканини, паперові пакети та кульки з крохмалю, які швидко розкладаються і не шкодять довкіллю.

Екологиня Єлизавета Хитрук говорить: в 2023 році українці змушені будуть відмовитися від поліетилену. "Усі тонкі поліетиленові пакетики повинні замінитися в наступному році на біорозкладні, окрім таких, міцних, пакетів", - додає екологиня.

Пакети, каже обліковець центру управління відходами, забирає приватний підприємець та везе в Черкаси на завод із переробки поліетилену. Далі, каже обліковець Хмельницького центру управління відходами Віталій Осика, гранульований пластик можуть використовувати як вторинну сировину для виробництва нових виробів. Світлана Каритун розповідає: акція завершена, та контейнери для збору пакетів стоятимуть у 10 локаціях Хмельницького ще місяць.

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