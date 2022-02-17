У Хмельницькому на кладовищі встановлюють цілодобовий відеонагляд

На міському кладовищі, що розташоване в мікрорайоні Ракове у Хмельницькому, почали встановлювати камери відеоспостереження. Робитимуть це протягом трьох днів. Про це розповів начальник спеціалізованого комунального підприємства "Хмельницька міська ритуальна служба" Сергій Бортник. За його словами, встановлюють відеонагляд через акти вандалізму на цвинтарі.

На Алеї слави, що в мікрорайоні Ракове, рік тому витягли та викрали прапор України з могили загиблого воїна, розповідає майстер кладовища Іван Жаблінський: "Був випадок викрадення флагштоку разом з прапором. Зверталися люди про викрадення лавочок, столів, були такі випадки".

Для спостереження за в’їздом до кладовища в мікрорайоні Ракове встановлюють камери відеоспостереження, розповідає начальник спеціалізованого комунального підприємства "Хмельницька міська ритуальна служба" Сергій Бортник. За його словами, всього встановлять вісім камер. Додає: "В нас тут є Алея слави, на якій захоронені всі наші загиблі міські жителі, які загинули в зоні проведення бойових дій. І для недопущення актів вандалізму. Було дуже багато прохань близьких загиблих хлопців, які захоронені на Алеї слави, встановити відеонагляд".

Закупили та встановлюють камери за гроші підприємства, розповідає Сергій Бортник. Встановлять камери на стовпах. Сюди ж підведуть інтернет. За словами Сергія Бортника, запис відеонагляду можна буде переглянути: "Камери з роботою встановлюємо силами нашого підприємства. Загальний кошторис – це близько 49 тисяч. Саме обладнання – 41 тисяча, ну, і робота. Місто нам допомагає з проведенням інтернету".

Фото: Суспільне Поділля Камери встановлюють так, щоб їх не могли збити та було видно обличчя людей. Фото: Суспільне Поділля.

Камери металеві, мають захист від потоків води та пилу, і температурний діапазон - від 40 градусів до 60, розповідає інженер-установник Павло. За його словами, камери встановлюють так, щоб їх не могли збити та було видно обличчя людей.

За словами Сергія Бортника, такі камери вже встановлювали на іншому міському кладовищі: "Найперше кладовище - в селі Шаровечка, це найстаріше міське кладовище, яке на даний час напівзакрите. Там було встановлено минулого року чотири відеокамери, які контролюють в’їзд та вхід на кладовище".

Як розповів Сергій Бортник, камери відеоспостереження планують встановити також на іншому в’їзді до кладовища у мікрорайоні Ракове.

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