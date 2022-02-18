На Херсонщині депутати вирішили реорганізувати обласний ХОСПІС

На черговій сесії Херсонської обласної ради VIII скликання депутати вирішили реорганізувати комунальне некомерційне підприємство "Обласна лікарня "ХОСПІС" та приєднати його до обласного госпіталю ветеранів війни.

Про це йдеться на сайті херсонської обласної ради.

Підопічних ХОСПІСу переведуть до госпіталю ветеранів війни. Медичним працівникам паліативного медзакладу запропонують нові посади. Депутати доручили керівнику госпіталю внести відповідні зміни до штатного розпису.

Що відомо:

Будівля, в якій розташований ХОСПІС, побудована ще у 20-роках минулого століття. За цей час суттєвих ремонтів там не відбувалось.

Для утримання закладу сума на рік - до 6 млн гривень. 900 тисяч в обласному бюджеті закладені на утримання будівлі, на опалення. Відшкодування зарплати та інші витрати відбувались коштом Національної служби здоров`я України. НСЗУ укладає договір, якщо є можливість надання цих послуг. За словами голови обласної ради, цього року херсонський ХОСПІС не мав цього пакету, який би гарантував, що можна отримати гроші та у повному обсязі профінансувати цей заклад.

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