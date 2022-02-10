На Херсонщині депутати обласної ради хочуть реорганізувати хоспіс

18 лютого на сесії Херсонської облради мають розглянути питання переведення херсонського хоспісу до обласного госпіталю інвалідів та ветеранів війни. Яке майбутнє очікує на лікарню, де перебувають важкохворі, з'ясовувало Суспільне.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко говорить, про закриття не йдеться – буде реорганізація. Хоспіс функціонуватиме на базі госпіталю. Це питання мають розглянути на кількох комісіях, після чого винесуть на розгляд депутатів.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне.Херсон

"Будівля, в якій заклад розташований, побудована ще у 20- роках минулого століття. За цей час суттєвих ремонтів там не відбувалось. Умови перебування там дуже погані. Для утримання хоспісу сума на рік - до 6 млн гривень. 900 тис в обласному бюджету закладені на утримання будівлі, на опалення. Відшкодування зарплати та інше відбувається за рахунок Національної служби здоров`я України. НСЗУ укладає договір, якщо є можливість надання цих послуг. Я можу сказати, що сьогодні Херсонський хоспіс не має цього пакету, який би гарантував, що ми можемо отримати ці гроші від НСЗУ для того, щоб у повному обсязі профінансувати цей заклад. А госпіталь ветеранів війни на сьогодні вже має цей пакет", - каже Самойленко.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне.Херсон

Лікар-терапевт Хоспісу Костянтин Гузєєв каже, що у їх лікарні є висновок експерта з технічного обстеження будівлі, згідно з яким вона відповідає державним будівельним нормам. Також сьогодні зранку отримали підписаний договір від Національної служби здоров`я України про медичне обслуговування на 2022 рік.

"Він підписаний, сума оголошена. Вона буде надходити траншами кожного місяця по 2-х пакетах – це стаціонарна паліативна допомога і мобільна паліативна допомога. НСЗУ договори не укладає, якщо не відповідає будівля або кадри, або медобладнання", - говорить Гузєєв.

За словами Олександра Самойленка, кількість ліжок при переведенні хоспісу до госпіталю буде збережена і медичний персонал не залишиться без роботи.

Директор Херсонського обласного госпіталю інвалідів та ветеранів війни Валерій Тимошенко сказав, що в їх закладі вже тривалий час надають паліативну допомогу своїм пацієнтам.

"Потужності госпіталю дозволяють збільшити кількість прийому паліативних хворих. У разі прийняття Херсонською облрадою рішення щодо приєднання хоспісу до нашого закладу, ми, як мінімум, виділяємо окреме приміщення, яке повністю укомплектоване функціональними ліжками з протипролежневими матрацами. До кожного ліжка під`єднана централізована подача кисню, є відповідні фахівці", - каже Тимошенко.

Лариса Польська, яка очолює Фонд громади міста Херсон "Захист", розмістила пост у Фейсбуці, де пише про те, що хоспіс у Херсоні хочуть закрити. Під ним розгорнулася дискусія.

"Я здивована, тому що ще 2 роки тому облрада приймала рішення про відкриття 2-го відділення хоспісу на базі інфекційної лікарні. І тоді ми з волонтерами обладнували це приміщення і протипролежневими матрацами, і концентраторами кисню, і спеціальними медичними ліжками. У мене сумнів. У мене весь час крутиться, що ця тема виникає не перший раз і більше я схиляюся до того, що комусь дуже подобається цей ласий шматок землі і будинок у центрі міста на тихій вулиці", - каже Лариса Польська.

Яке майбутнє у будівлі, де зараз розташований херсонський хоспіс, поки не вирішено, сказав Олександр Самойленко. Член Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам`яток Сергій Дяченко говорить, минулого року громадська організація "Урбан репаблік", до складу якої він входить, працювала над проєктом, в рамках якого досліджували архітектуру модернізму в Херсоні.

"Побудована вона була у складі модернізації всього цього кварталу. Ми бачимо, що тут поруч також будівля 32-33 років у стилі конструктивізму, там перший будинок-комуна побудований. Це не якийсь художній стиль – це спосіб мислення і планування комплексно, цілими кварталами. Це - приклад найпершого такого принципу будування мікрорайонами", - каже історик.

Сергій Дяченко каже, що таких будівель у Херсоні залишилось близько двадцяти, а в центрі міста - не більше шести.

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