Касаційний цивільний суд Верховного Суду відхилив скаргу Ігоря Гладковського у справі проти журналістів Дениса Бігуса і Лесі Іванової щодо визнання недостовірним та спростування розслідування про корупцію в оборонній сфері. Про це повідомляє Bihus.Info.

Касаційна інстанція залишила в силі постанову Київського апеляційного суду від 9 грудня 2021 року щодо відмови Ігорю Гладковському в його позовних вимогах в повному обсязі. Судді поки не оприлюднили повний текст свого рішення, зазначили журналісти.

У 2019 році журналісти-розслідувачі оприлюднили матеріал “Армія.Друзі.Бабки” про корупційні схеми в оборонному секторі. Там йшлося і про сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського — Ігоря Гладковського.

Після публікації Гладковський-молодший подав до суду. Він вимагав визнати розслідування недостовірним і спростувати програму в повному обсязі.

У липні 2020 року Подільський районний суд міста Києва задовольнив позов Гладковського. Пізніше суди інших інстанцій скасували це рішення.

Що відомо

У лютому 2019 року сайт Bihus.info опублікував інформацію, згідно з якою Олег Гладковський разом із його сином Ігорем був причетний до корупційних схем із закупівлі російських запчастин для української військової техніки. П'ятий президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Гладковського між першим та другим турами президентських виборів 2019 року.

Загалом, слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участі ТОВ "Оптимумспецдеталь". Із них дві особи засуджено, троє – на лаві підсудних. Ще троє залишаються підозрюваними (із особою, якій наразі повідомлено про підозру).

В межах розслідування встановлено, що за час дії схеми за участі ТОВ "Оптимумспецдеталь", ДК "Укроборонпрому" поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 23,57 — податок на прибуток.

У грудні 2020 року НАБУ та САП повідомили про підозру в одержанні 950 тисяч гривень хабаря фігуранту справи "Оптимумспецдеталь" Ігорю Гладковському.

У квітні 2021 року Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук фігуранта справи "Оптимумспецдеталь" Ігоря Гладковського.

26 квітня 2021 року прокурори САП скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт стосовно Гладковського.

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