У Вінниці в Подільському зоопарку у диких кабанів народилися четверо поросят. Їх можна побачити у відкритому вольєрі. Новонароджені харчуються материнським молоком. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Подільського зоопарку.

"На грудному вигодовуванні вони перебуватимуть упродовж трьох місяців. Щоб покращити моторику кишківника поросят, будемо підгодовувати їх підсмаженим ячменем", — розповідає директор Подільського зоопарку Євген Ткачик.

Запах та смак смаженого ячменю позитивно впливає на апетит тварин. А жування твердого зерна вгамовує свербіж ясен у перші тижні життя, коли в поросят прорізаються зуби. Коли вони підростуть і зможуть краще пережовувати, працівники вводитимуть прикорм. Годуватимуть — різнотрав’ям, корінчиками і жолудями.

"Доки мама їсть, малюки бігають навколо та вивчають навколишній світ. Не всі новонароджені такі відважні. Двоє поросяток весь час ховаються під мамин бочок. Породілля дуже обережна. Лише з’являються відвідувачі, пильно відстежує, чи нічого не загрожує діткам. До краю вольєру виводок не підводить", — йдеться у дописі Подільського зоопарку.

Сімейство кабанів можна побачити зранку, коли тварини виходять на сніданок. Похмурі дні малюки з мамою проводять у лігві.

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