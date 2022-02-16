"Тризуб та 3D прапор": як проходив фестиваль імені Максима Шимка у Вінниці

Понад 60 учнів вінницьких шкіл взяли участь у фестивалі української патріотичної пісні імені героя України Максима Шимка. Захід вчетверте провів міський департамент освіти.

"Щоб знали про всіх тих героїв, молодих вчителів. Цей захід для того, щоб діти доторкнулися до кожної людини, яка загинула на майдані", — каже мама Героя України Максима Шимка Зоя Кузьменко.

Фото: Суспільне Вінниця

Цього року учасники виготовляли інформаційні постери про Героїв Небесної Сотні, розповідає начальниця відділу виховання та позашкілля міського департаменту освіти Наталя Перекрестенко.

"Починали з фестивалю патріотичної пісні, потім малювали. А в цьому році учні підготували інформаційні постери. Це дуже цікавий формат — діти читали літературу, шукали матеріали в інтернеті про героїв небесної сотні", — каже Наталія Перекрестенко.

Фото: Суспільне Вінниця

До фестивалю долучилися по два представники від кожної школи. Учениці десятого класу 32-ї вінницької школи Аліна та Дарʼя брали участь вперше. Створювали плакати про Героїв Небесної Сотні — Володимира Топія та Романа Точина.

"Підготували тризуб, 3D прапор. Щоб плакат був більш живим, зібрали цікаву інформацію, цитати та вірші", — каже учасниця фестивалю Аліна Вітюк.

Фото: Суспільне Вінниця

Семикласниця 9-говінницького ліцею Ангеліна Кирилюк підготувала плакат про Героя України Антоніну Дворянець, яка загинула на майдані 2014-го року. Він чорнобілий.

"Вирішили зробити постер майже без кольорів, щоб виглядав, як сторінка з газети. Фон білим не залишали. Узяли гріфель від олівця, покришили та розтерли, щоб було схоже на дим", — розповідає Ангеліна Кирилюк.

Фото: Суспільне Вінниця

Плакати та інформаційні постери з фестивалю об’єднають у виставку під назвою "Небесна варта нашої свободи", каже фахівець міського департаменту освіти Наталя Перекрестенко.

Роботи покажуть у школах міста.

Фото: Суспільне Вінниця

Максим Шимко

Був учасником клубу історичної реконструкції "Білий вовк". Коли 2014-го розпочався Євромайдан, став до лав 4-ї козацької сотні самооборони, був прапороносцем. На Майдан приїздив тричі. Востаннє — 18 лютого, не сказавши про це рідним.

"За Україну" Всі хто може, їдьте в Київ!" – це останній запис, який він залишив на своїй сторінці в соцмережі.

Вранці, 20 лютого — загинув. Куля снайпера влучила Максимові в шию, коли він намагався врятувати пораненого на вулиці Інститутській у Києві. Максиму Шимку було 34 роки. Звання Героя України йому дали того ж року посмертно.

Фото: Вінницька міська рада

Загалом, серед Героїв Небесної Сотні троє з Вінниччини, окрім Максима Шимка, на майдані загинули — Валерій Брезденюк та Леонід Полянський (зі Жмеринки).