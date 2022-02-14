"Квіти, зелень та овочі". Як працює соціальна теплиця на Вінниччині

Жителі села Демидівка Тростянецької громади вирощують врожай у соціальній теплиці. Його продають, а квітами прикрашатимуть село. Працівниці отримують мінімальну зарплату, розповідає староста села Василь Грабар.

Фото: Суспільне Вінниця

Теплицю створили 3 роки тому. Щоб насіння швидше сходило, змайстрували термокамеру з парниковим ефектом. В ній світло, вогко і тепло. Ідею підгледіли в інтернеті, каже Василь Грабар.

"Для кожної рослини повинна бути своя температура, при якій швидко сходить насіння. Задається вологість і світло. Cіємо і за кілька днів сходять саджанці", – розповідає староста.

Фото: Суспільне Вінниця

Температура у теплиці +32 градуси. Для рослин обладнали полиці з підігрівом. Регулюють тепло, щоб швидко росли. Там посіяні петунії та сульфінії . За день-два квіти проростуть.

Понад 300 саджанців пеларгонійі хризантем, які уже розрослися, має розсадити місцева жителька Світлана Маланчук.

"Весною їх висаджуємо у землю. На осінь будуть великі кущі, які продаємо людям. Коштуватимуть гривень 70. Це недорого, бо для своїх", – розповідає Світлана Маланчук.

Фото: Суспільне Вінниця

Також вирощують петрушку, кріп, редиску, різні види капусти, тюльпани. Уже зібрали та готують до продажу зелену цибулю.

"Мешканці її купують. Залишок продаємо на базарах. Замовляють тростянецькі школи", – каже місцева жителька Світлана Маланчук. Хімікатами продукцію та землю не оброблять, тож усе вирощене екологічне.

Фото: Суспільне Вінниця

Теплиця у 120 квадратів уже стала замалою.

У планах – створити парник, каже староста села Василь Грабар. Вирощуватимуть огірки, помідори. А також ялинки, якими в майбутньому прикрашатимуть село.

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