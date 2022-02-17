Сильний вітер: черкаські синоптики попереджають про погіршення погодних умов

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов 17 лютого на території Черкаської області. Очікують посилення вітру до небезпечних 15-18 метрів за секунду, повідомила Суспільному синоптикиня Черкаського обласного гідрометцентру Ірина Джулай.

За словами Ірини Джулай, 17 лютого Черкащина перебуватиме в зоні західного циклону з теплим повітрям:

"По області вітер південно-західний, 7– 12 м/с, у денні години тимчасово посилиться до 15 – 18 м/с та часом пройдуть дощі. Температура від 4 до 9º вище нуля. В Черкасах вдень також очікують дощ, температура 7 – 9º тепла", – поінформувала синоптикиня.

За словами Ірини Джулай, 18 лютого буде вітряно та дещо прохолодніше, суттєві опади малоймовірні. Синоптикиня повідомила, що циклонічний характер погоди передбачає значні коливання атмосферного тиску, відносна вологість повітря дещо збільшиться.

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