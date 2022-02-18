У Херсоні відбулась акція "Ангели пам'яті"

На Алеї Героїв Незалежної України у Херсоні відбулася тиха акція "Ангели пам’яті". Захід присвятили Дню пам`яті Героїв Небесної Сотні. Організувало його міське управління культури.
До участі в акції запросили заклади культури, бібліотеки, до них приєдналися навчальні заклади, розповіла начальниця міського управління культури Світлана Думинська.
"Херсон вже декілька років бере участь у цій акції, яку започаткувала волонтерка, співачка Анжеліка Рудницька. Ми ніколи не думали, що свій вибір європейської країни, розвитку її, потрібно буде виборювати життям. І коли це сталося, то звісно ми повинні дякувати тим хлопцям і дівчатам, які перші віддали своє життя", - каже Світлана Думинська.
Янголів з паперу учасники акції розвісили на дереві та на меморіалі Героям Небесної Сотні. Бібліотекарка Центральної дитячої бібліотека Едіта Коструб говорить, що до цієї всеукраїнської акції приєдналися і дитячі, і дорослі бібліотеки Херсона.
"Протягом тижня – зараз дистанційне навчання, тому ми не влаштовували великих заходів, ми проводили серію майстер-класів. До нас приходили користувачі, протягом дня, декілька днів ми проводили майстер-класи. Діти, дорослі виготовляли янголів, білих янголів з паперу", - говорить бібліотекарка.
Наталя Липа, яка викладає в Херсонській школі мистецтв говорить, що янголів робили вдома разом із донькою, щоб вшанувати пам`ять загиблих хлопців і дівчат, всіх українців, які загинули.
Художня керівниця Херсонського обласного палацу культури Алла Кружилко говорить, що їх заклад бере участь у тихій акції четвертий рік. Цьогоріч паперових янголів робили учасники творчих колективів палацу.
"Просто приєднуємося, просто згадуємо, свічки принесли, пісні співаємо, згадуємо хлопців. Все – тиха акція, отак тихенько", - каже художня керівниця.
Завершилася акція "Ангели пам’яті" виконанням гімну України. Приєднатися до акції може кожен охочий херсонець.
Що відомо:
- Наприкінці 2013 та на початку 2014 років Україну охопили масові протести, які отримали назву Революція гідності. Вони призвели до зміни влади та втечі за кордон тодішнього президента Віктора Януковича і його соратників. Кульмінацією подій стало масове протистояння на Майдані у Києві 18-20 лютого 2014 р., внаслідок якого було вбито 107 протестувальників та 13 міліціонерів.
- 17 лютого Кабінет міністрів затвердив план заходів на наступні п'ять років із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.
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