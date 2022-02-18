У Херсоні відбулась акція "Ангели пам'яті"

На Алеї Героїв Незалежної України у Херсоні відбулася тиха акція "Ангели пам’яті". Захід присвятили Дню пам`яті Героїв Небесної Сотні. Організувало його міське управління культури.

До участі в акції запросили заклади культури, бібліотеки, до них приєдналися навчальні заклади, розповіла начальниця міського управління культури Світлана Думинська.

"Херсон вже декілька років бере участь у цій акції, яку започаткувала волонтерка, співачка Анжеліка Рудницька. Ми ніколи не думали, що свій вибір європейської країни, розвитку її, потрібно буде виборювати життям. І коли це сталося, то звісно ми повинні дякувати тим хлопцям і дівчатам, які перші віддали своє життя", - каже Світлана Думинська.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне.Херсон

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне Херсон

Янголів з паперу учасники акції розвісили на дереві та на меморіалі Героям Небесної Сотні. Бібліотекарка Центральної дитячої бібліотека Едіта Коструб говорить, що до цієї всеукраїнської акції приєдналися і дитячі, і дорослі бібліотеки Херсона.

"Протягом тижня – зараз дистанційне навчання, тому ми не влаштовували великих заходів, ми проводили серію майстер-класів. До нас приходили користувачі, протягом дня, декілька днів ми проводили майстер-класи. Діти, дорослі виготовляли янголів, білих янголів з паперу", - говорить бібліотекарка.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне Херсон

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне Херсон

Наталя Липа, яка викладає в Херсонській школі мистецтв говорить, що янголів робили вдома разом із донькою, щоб вшанувати пам`ять загиблих хлопців і дівчат, всіх українців, які загинули.

Художня керівниця Херсонського обласного палацу культури Алла Кружилко говорить, що їх заклад бере участь у тихій акції четвертий рік. Цьогоріч паперових янголів робили учасники творчих колективів палацу.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне Херсон

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне.Херсон

"Просто приєднуємося, просто згадуємо, свічки принесли, пісні співаємо, згадуємо хлопців. Все – тиха акція, отак тихенько", - каже художня керівниця.

Завершилася акція "Ангели пам’яті" виконанням гімну України. Приєднатися до акції може кожен охочий херсонець.

Що відомо:

Наприкінці 2013 та на початку 2014 років Україну охопили масові протести, які отримали назву Революція гідності. Вони призвели до зміни влади та втечі за кордон тодішнього президента Віктора Януковича і його соратників. Кульмінацією подій стало масове протистояння на Майдані у Києві 18-20 лютого 2014 р., внаслідок якого було вбито 107 протестувальників та 13 міліціонерів.

17 лютого Кабінет міністрів затвердив план заходів на наступні п'ять років із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.

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