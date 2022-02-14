До восьмої річниці лютневих розстрілів протестувальників під час революції Гідності у Національному музеї анонсували низку пам'ятних заходів. Від 17 лютого починається відкриття виставок та екскурсійних турів пам'ятними місцями Майдану.

Про Суспільному розповів генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

“Ми сьогодні презентуємо головні заходи. Програма доступна на нашому сайті. На цьому тижні ми розпочинаємо нашу програму, умовно кажучи, на цьому тижні. 16 лютого буде круглий стіл в онлайн-режимі “Небесна сотня в пам'ятливій парадигмі”, – розповів директор музею.

"17 лютого ми відкриваємо вуличну виставку “Євромайдан у Донецьку. Історія боротьби за гідність” на Михайлівській площі. Виставка відбудеться ввечері", – додав він.

А 18 лютого зазвичай розпочинається панахидою за загиблими під час Революції Гідності на Алеї Небесної Сотні. Після панахиди відбудеться громадська акція, так звана, тиха акція “Ангели пам’яті” на згадку про загиблих.

"Понад десять країн світу уже долучилися до такої глибокої щирої і емоційної акції данини Небесній Сотні. Ці ангелики, як образ Небесної Сотні. На Алеї ми символічно цих ангеликів прикріпимо на цій території, вшановуючи Небесну Сотню", – розповів Пошивайло.

Цими днями також очікується презентація документальної виставки “Справи Майдану”, а у Львові відкривається фотовиставка “Ціна майбутнього” у центрі Митрополита Шептицького.

"О 17:00 18 лютого в інформаційному-виставковому центрі на Майдані ми презентуємо нову серію роликів “Характери Гідності”. Уже існує понад сорок цих роликів.День завершується панахидою за Небесну Сотню. Ввечері о 19:00. і традиційною ходою пам’яті на вшанування Небесної Сотні. Покладання квітів і запалення лампадок", – повідмив директор музею.

19 лютого музей пропонує серію екскурсійних турів, зокрема, о 12:00 відбудеться екскурсія Олександра Комяхова майданівця-художника. Екскурсійні тури місцями Революції Гідності відбудуться з 13:00 до 15:00 Національного музею.

"Дуже важлива подія о 15:00 в інформаційному центрі в Будинку профспілок ми презентуємо третій том видання “Небесна Сотня. Життєписи", – розповів Ігор Пошивайло.

Самого ж 20 лютого традиційні заходи – покладання квітів, а о 10:00 відбудеться церемоніал.

"О 12:00 наш музей презентує на Алеї Героїв Небесної Сотні в тих місцях, де загинули герої Небесної Сотні в цей день, лютого. Це 48 осіб, які були застрелені в цей день або смертельно поранені. Презентація, яку ми називаємо “Обірвані кулею мрії”. Це така одноденна інсталяція, яка вшановує героїв і акцентує увагу громадян на місцях їх загибелі", – розповів Пошивайло.

В Українському домі о 20:00 відбудеться українська прем’єру швейцарського фільму “Ольга”. Це перший художній фільм про Революцію Гідності. Фільм, який був знятий французьким молодим режисером Елі Грапе.

25 лютого о 14:00 відбудеться круглий стіл онлайн “Стипендіати героїв Небесної сотні”.

До заходів задіяно шість регіонів в Україні. Одинадцять виставкових проєктів. П’ять у Києві. Один у Київській області. В Хмельницькому. У Львові, Івану-Франківську, Скадовську. Три міжнародних проєкти”.

Читайте також

"Кожен раз Майдан має інший образ". Спогади Прохаська про революції 1991, 2004 та 2014 років

8 років Євромайдану. Які заходи заплановані до Дня Гідності й Свободи

"Ми стояли на Майдані, щоби не бути худобою, загнаною у стійло". Спогади Валерія Харчишина

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу