"Ангели пам’яті". У Вінниці відбулась акція, присвячена Героям Небесної Сотні

Тиха акція під назвою "Ангели Пам’яті" відбулася у Вінниці на майдані Героїв Небесної Сотні. Учасники розвішували власноруч виготовлених білих паперових ангелів на меморіал "Дерево Свободи".

За підрахунками Суспільного, в акції взяли участь понад пів сотні містян.

Присутні хвилиною мовчання вшанували Героїв Небесної Сотні та поіменно згадали усіх 107 загиблих на майдані під час Революції Гідності.

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Акція у Вінниці відбулась вп'яте, розповіла співорганізаторка заходу Юлія Щербань. Каже, щороку до неї долучаються школярі, студенти, волонтери та громадські діячі.

"Після акції ми їдемо на кладовище і закликаємо всіх, щоб не забували навідувати місця поховань. Це дає надію, що ми памʼятаємо", — говорить Юлія Щербань.

Фото: Суспільне Вінниця

Мама Героя України Максима Шимка Зоя Кузьменко розповідає, паперових янголів виготовляли вдома всією сім'єю. Каже, день, коли загинув її Максим памʼятатиме завжди.

"На телебачені репортер кричить, люди не йдіть, а я бачу йде мій Максим. Я пам'ятаю це як сьогодні. Була стратегія, поранити когось в ногу, всі кидалися його рятувати, а снайпери стріляли", — розповідає Зоя Кузьменко.

Фото: Суспільне Вінниця

Учениця 11-го класу 26 вінницької школи Анастасія Дворжецька говорить, паперових ангелів виготовляли разом із вчителями.

"Я памʼятаю. Кожна людина повинна долучатися до такої акції, це важливо для мене і для країни", — каже учасниця акції "Ангели памʼяті" Анастасія Дворжецька.

Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

Що відомо

Наприкінці 2013 та на початку 2014 років Україну охопили масові протести, які отримали назву Революція гідності. Вони призвели до зміни влади та втечі за кордон тодішнього президента Віктора Януковича і його соратників. Кульмінацією подій стало масове протистояння на Майдані у Києві 18-20 лютого 2014 р., внаслідок якого було вбито 107 протестувальників та 13 міліціонерів.

17 лютого Кабінет міністрів затвердив план заходів на наступні п'ять років із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.

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