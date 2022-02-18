Вінницею курсує ретро-тролейбус: де та коли

Сьогодні, 19 лютого, у Вінниці усі охочі можуть безкоштовно проїхатися ретро-тролейбусом. Він курсує вулицями міста на честь 58-ї річниці запуску тролейбусного руху.

Фото: Суспільне

У салоні працюватиме екскурсовод і розповідатиме про створення першого маршруту.

У цей день 1964 року тому Вінницею почали їздити перші тролейбуси, йдеться на фейсбук-сторінці "Музею Вінницького трамвая". За рік вони перевезли 1,7 мільйонів людей.

За яким маршрутом курсуватиме тролейбус

10:20 — виїзд з депо (по маршруту №2)

10:50 — виїзд від кінцевої "вул. Чехова" (по маршруту №10)

11:40 — виїзд з Вишеньки на Муніципальний ринок (по маршруту №15)

12:25 — виїзд з Муніципального ринку на Вишеньку (по маршруту №15)

13:05 — виїзд з Вишеньки на Муніципальний ринок (по маршруту №15)

13:50 — виїзд з Муніципального ринку на Вишеньку (по маршруту №15)

14:40 — виїзд з Вишеньки в депо.

"Першу тролейбусну лінію будували таємно"

Будувати тролейбусну лінію у Вінниці почали 59 років тому, йдеться на транспортному сайті міста. Це робили цілком таємно. Уряд Української РСР не дав дозволу на відкриття у Вінниці тролейбусного руху, адже містом уже курсували трамваї.

Тролейбус ЗіУ-5 №23 в депо. Джерело: depo

Без грошей та проектної документації, за справу узявся колектив трамвайників. Будували під виглядом освітлення на вулиці Островського. Щоб розуміти усі тонкощі, деякі фахівці відвідали місто Житомир, де вже функціонував тролейбус.

Пасажири у салоні тролейбуса ЗіУ-5 №17. Джерело: depo

Першими у 1963 році до Вінниці привезли 4 списані машини з інших міст. Їх повністю відремонтували за декілька місяців.

Напівофіційне відкриття тролейбусного руху відбулося 30 грудня 1963 року. А наступного року, 18 лютого, офіційно запустили першу чергу тролейбусної лінії від площі Жовтневої до вул. Карла Маркса.

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