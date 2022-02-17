"Ангели серед нас": у Вінниці діти з інвалідністю знялися в соціальному кліпі

Понад 100 дітей з інвалідністю беруть участь у благодійному проєкті "Ангели серед нас" у Вінниці. Про це Суспільному розповіла ініціаторка Діана Мороз.

17 лютого знімали соціальний кліп на площі Європейській. За сценарієм, родину, в якій виховують дитину з інвалідністю, перехожі не помічають. Усього задіяли 30 людей. Їм на обличчя символічно одягнули чорні повʼязки.

"При великій кількості дітей з інвалідністю в країні, ми їх не помічаємо. Люди не хочуть цього бачити. Це проблема: відкрити очі людям на те, що такі діти є, вони поруч з нами", — каже ініціаторка проєкту Діана Мороз.

Фото: Суспільне

Проєкт триватиме пів року. Учасники вже взяли участь у тематичній фотосесії.

Фото: Діана Мороз

На світлинах діти з аутизмом, синдромом Дауна та ДЦП затулили вуха.

Фото: Діана Мороз

У такий спосіб демонструють, що суспільство їх не чує.

Фото: Діана Мороз

Фото: Діана Мороз

"Це болюча тема, щоб люди нас побачили, відчули те, що ми хочемо. Щоб наші діти були такими ж, як і всі. А відношення було, як до звичайних людей. Нам було б дуже приємно відчувати розуміння і підтримку", — говорить учасниця Ірина Жупанова.

У її сина, дев’ятирічного Кирила, ДЦП.

Фото: Суспільне Вінниця

Фінансово благодійний проєкт спонсорує Сергій Малачков.

"Благодійність в Україні — справа окремих особистостей. Мені здається, що це не правильно. Треба долучати все суспільство. За 5 років уперше відбулися якісні і кількісні зміни", — каже Сергій Малачков.

Фото: Суспільне Вінниця

Учасники також візьмуть участь у створенні фільму про життя родин, в яких виховуються діти з інвалідністю. Його презентують весною у школах міста.

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