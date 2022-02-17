Дію програми "Муніципальне житло" поширили на учасників бойових дій в Афганістані. Про це повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов.
Відповідне рішення затвердив виконком міської ради.
"На зустрічі з ветеранами Афгану ми домовились, що опрацюємо таку можливість, адже люди готові долучатися до програми, і ми маємо їх підтримати", — зазначив Моргунов.
Новий об'єкт програми буде будинок на вул. 600-річчя.
За словами Моргунова за тринадцять років дії програми 805 вінницьких родин стали мешканцями муніципальних будинків.
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