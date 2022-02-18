На території Ковальського району, поблизу пункту пропуску "Доманове" місцеві жителі долучилися до укріплення прикордонної території. Про це Суспільному розповіла голова Ковельської райдержадміністрації Ольга Черен.
Територія, яку укріплювали – на відстані менше кілометра від кордону з Білоруссю.
Зі слів голови райдержадміністрації, до робіт долучили понад дві сотні місцевих жителів. Укріплювали вогневі точки насипами піску у мішках, автомобільними шинами та бетонними плитами.
"Будівельні матеріали та биту цеглу розібрали зі старої школи у Лукові. Старі автомобільні шини, які теж слугуватимуть для укріплення прикордонної території, надали місцеві аграрії. Люди копали траншеї", — розповіла Ольга Черен.
Акцію з допомоги прикордонникам в укріпленні прикордонної лінії назвали "В єдності наша сила".
Як розповіла в коментарі Суспільному речниця шостого прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна, питання щодо облаштування укріплень поблизу українсько-білоруського кордону у місцевій громаді погоджують з прикордонниками.
Що відомо
- Торік восени МВС України вирішило посилити присутність прикордонників на кордоні з Білоруссю. Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що Україна реагуватиме за законом на загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.
- Наприкінці листопада 2021-го на облаштування українсько-білоруської ділянки державного кордону з резервного фонду бюджету Волині мали виділити 2,5 мільйона гривень. Орієнтовно 6 мільйонів гривень на укріплення українсько-білоруського кордону з держбюджету і місцевих бюджетів витратять в області.
- На Волині триває інженерне облаштування кордону з Білоруссю. Інженерні групи прикордонників 21 січня загороджували ділянки поблизу контрольно-пропускного пункту "Дольськ", де є ризики незаконного перетину.