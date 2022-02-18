На території Ковальського району, поблизу пункту пропуску "Доманове" місцеві жителі долучилися до укріплення прикордонної території. Про це Суспільному розповіла голова Ковельської райдержадміністрації Ольга Черен.

Територія, яку укріплювали – на відстані менше кілометра від кордону з Білоруссю.

Зі слів голови райдержадміністрації, до робіт долучили понад дві сотні місцевих жителів. Укріплювали вогневі точки насипами піску у мішках, автомобільними шинами та бетонними плитами.

Фото: Держприкордонслужба

"Будівельні матеріали та биту цеглу розібрали зі старої школи у Лукові. Старі автомобільні шини, які теж слугуватимуть для укріплення прикордонної території, надали місцеві аграрії. Люди копали траншеї", — розповіла Ольга Черен.

Фото: Держприкордонслужба

Акцію з допомоги прикордонникам в укріпленні прикордонної лінії назвали "В єдності наша сила".

Фото: Держприкордонслужба

Як розповіла в коментарі Суспільному речниця шостого прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна, питання щодо облаштування укріплень поблизу українсько-білоруського кордону у місцевій громаді погоджують з прикордонниками.

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