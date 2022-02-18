У Чернівцях на вулиці Федьковича двірник прибирав сміття руками. Чоловік збирав бруд з дороги та викидав його в сміттєві мішки. В управлінській компанії, де працює двірник, кажуть, що працівники мають інвентар, а таке прибирання — ініціатива чоловіка.
Про це у коментарі Суспільному сказав заступник керівника фірми "Управдому" Віталій Якубенко.
Відео, де двірник збирає сміття руками, опублікували у соцмережі Facebook. Користувачі коментували про неналежні умови праці."Вулиця Федьковича, наші дні, перша половина 21 сторіччя — мда", — написав автор відео Сергій Обшанський.
Користувачка Юліана Захарчук написала, що поруч з двірником є мітла. "Можливо, людині так зручніше. Головне — прибирає і старається", — коментує вона.
У коментарі Суспільному заступник керівника фірми "Управдому" Віталій Якубенко сказав, що двірник мав інвентар для прибирання: совок та віник.
"На відео ідеально чисто прибрано. Якщо він картоном щось підібрав – не бачу, за що його можна сварити. Це власна ініціатива двірника", – говорить Якубенко.
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Що відомо
- У Чернівцях вулиці прибирають компанії-управлінці, які виграли тендер на ці послуги. Компанія "Управдом" перемогла на одному з лотів, які оголосила міськрада. За послуги з прибирання їм мають заплатити понад 1 мільйон 800 тисяч гривень.
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