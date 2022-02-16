Ремонти вулиць та басейну. ТОП-5 найдорожчих об'єктів у Чернівцях у 2022 році

Найдорожчими об'єктами, які ремонтуватимуть у 2022 році в Чернівцях, є три вулиці, басейн та будівлі шкіл і садків, де проводитимуть заходи з енергоефективності.

Про це йдеться у відповіді міського департаменту інфраструктури на запит Суспільного.

Вулиця Хотинська

У 2022 році планують завершити капітальний ремонт вулиці Хотинської. Його кінцева вартість — 218 мільйонів гривень, з яких 200 — гроші державного бюджету.

На момент укладання угоди, ремонт мали завершити 1 серпня 2021 року. Пізніше договір продовжили спочатку до кінця 2021 року, а потім — до 5 травня 2022 року.

Суспільне Буковина Ремонт вулиці Хотинської.

Востаннє підрядник, фірма ПБС, попросив продовжити договір, бо під час ремонту виникли незаплановані роботи. Зокрема, реконструкція двох мостових переїздів та ремонт каналізаційної мережі, яких не було в початковому проєкті.

Через це вартість ремонту зросла з 206 до понад 218 мільйонів гривень. Додаткові роботи фінансують з міського бюджету.

Вулиця Кармелюка

За майже 49 мільйонів гривень вулицю Кармелюка мають відремонтувати капітально. Зокрема, відновити відрізок дороги від вулиці Буковинської до Руданського та вздовж залізничного переїзду до вулиці Винниченка.

Ремонт вулиці розпочали в серпні 2020 року та мали завершити за рік. Однак уклали додатковий договір на заміну усіх каналізаційних мереж, раніше їх планували оновити лише частково.

Через те, що фірма "Євродор" не встигла вчасно виконати роботи, міська рада оштрафувала її на 1,4 мільйона гривень. Угоду з компанією розірвали, новий тендер міськрада поки не оголосила.

У запиті повідомляють, що завершити ремонт планують у 2022 році.

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Вулиця Рівненська

Третім найдорожчим інфраструктурним об'єктом є капітальний ремонт відрізку вулиці Рівненської від пологового будинку №2 до Сторожинецької.

Загальна вартість ремонту — 48 мільйонів гривень. Роботи фінансують з міського бюджету. Раніше ремонт коштував на три мільйони менше, однак згодом уклали угоду на додаткові роботи. Згідно з тендером, мають розширити дорогу, облаштувати тротуари, замінити мережі.

Окремий тендер оголосили для благоустрою вулиці. Там мають облаштувати з'їзди, тротуари та стоянки. Тендер на ці роботи ще триває. Аукціон запланований на 21 лютого. На благоустрій планують витратити понад вісім мільйонів гривень.

Заходи з енергоефективності

Цьогоріч на найдорожчі заходи з енергоефективності планують витратити понад 40 мільйонів гривень. Це гроші міського бюджету й кредит НЕФКО. За ці гроші мають відремонтувати школу №4 та гімназію №3. Там оновлять вентиляцію та систему опалення, замінять електричні лампи розжарювання на світлодіодні, утеплять фасад. Вартість робіт в школі становить майже 24 мільйони гривень, а в гімназії — 20 мільйонів гривень.

Ремонтуватимуть заклади в межах програми з енергоефективності у школах та садочках. Вона діє у місті з 2016 року. Цю програму співфінансує Північно-екологічна фінансова корпорація, екологічний фонд Східноєвропейського партнерства. Загальна вартість проєкту — 9 мільйонів євро, один мільйон з яких виділяють з міського бюджету.

Реконструкція басейну школи №27

Реконструювати басейн мають за 54 мільйони гривень. З міського бюджету на роботи цьогоріч виділили п'ять мільйонів. Решту грошей просять у Державного фонду регіонального розвитку. Для цього у Мінрегіон подали проєкт.

Нині басейн перебуває в аварійному стані. Його не реконструювали через відсутність грошей. Раніше фірма-підрядник розібрала дах будівлі й там підтопило приміщення. Про це раніше говорила Суспільному начальниця управління капітального будівництва міськради Василина Маковійчук.

Такий вигляд зараз в басейну, що поруч зі школою. Фото: Чернівецький промінь Приміщення для басейну школи № 27. Фото: Чернівецький промінь

Що відомо

Бюджет Чернівців складає понад три мільярди гривень. Загальний обсяг бюджету більший, аніж торік. У 2022 році планують заробити на понад 500 мільйонів більше. "Бюджет розвитку" також більший, аніж торішній. У 2021 на розвиток громади заклали 264 мільйони гривень, у 2022 — понад 410 мільйонів.

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