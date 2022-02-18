Судитимуть черкащанина, який воював на боці "ДНР"

Черкащанину, який брав участь у військовому протистоянні силам АТО/ООС оголосили підозру. Про це повідомила Суспільному речниця Служби безпеки України у Черкаській області Катерина Дрога.

За словами Катерини Дроги, Служба безпеки встановила двох чоловіків, серед яких уродженець Черкаської області, які брали участь у військових діях на боці "ДНР".

"У ході слідчо-оперативних дій ідентифіковано двох чоловіків угруповань ОРДЛО, які обстрілювали українські позиції на території Донецької області. Встановили, що вони брали участь у бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції поблизу Маріуполя та Горлівки. Під час ворожих обстрілів використовували важкі міномети, реактивні протитанкові гранати і кулемети".

Як розповіла речниця, до лав "ДНР" вони добровільно приєдналися у 2014 році:

"Один з них є бойовиком угруповання так званої «Слов’янської бригади ДНР». Там відповідає за збір розвідданих поблизу лінії розмежування. Крім того, він продовжує обстрілювати позиції підрозділів операції Об’єднаних сил.

Іншого чоловіка ватажки призначили навідником 120 мм мінометів, які використовували у бойових діях проти українських військ на території Донеччини".

Фото Служби безпеки України у Черкаській області Навідник "ДНР"

Катерина Дрога розповіла, що на підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили чоловікам про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Наразі вони переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

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