Офіцери, сигналізація та гроші: на якому етапі формування тероборони на Волині

Штат 100-ї окремої бригади територіальної оборони Волині вже укомплектований на 70 %. Про це в ефірі програми "Сьогодні. Головне" на Суспільне Волинь розповів командир батальйону тероборони Луцького району Сергій Осадчук.

На ефірі також був присутній заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт. Гості обговорили Програму підтримки тероборони області, її фінансування та укомплектування штату.

Чи достатньо фінансують тероборону

Фінансування бригади та п'яти батальйонів тероборони відбувається згідно з програмою підтримки тероборони у 2021-2025 роках, – розповів заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко. З його слів програма передбачає виділення 7 мільйонів 750 тисяч гривень.

16 листопада депутати облради виділили з бюджет 2 мільйони 660 тисяч гривень. "Сума явно недостатня для нормального фінансування тероборони, яка зараз практично формується з нуля", – розповів Суспільному командир батальйону тероборони Луцького району Сергій Осадчук. З його слів ці кошти спрямують на вирішення першочергових питань – придбання оргтехніки, облаштування кімнат для зберігання зброї та сигналізацію у них.

Скільки всього необхідно коштів для фінансування бригади та батальйонів Сергій Осадчук не відповів. "Потрібної суми вам не назвуть ні в одній області. Потрібно підготувати п'ять частин, забезпечити їх технікою, зброєю і матеріальними засобами. Це велика сума", – зазначив командир батальйону Луцького району.

Як розповів заступник голови облради Григорій Пустовіт, в разі потреби депутати обов'язково виділять додаткові кошти. "Будем значить знімати гроші з якихось об'єктів, відмовлятися від якихось планів, але питання оборони є найважливішим", – сказав Григорій Пустовіт.

Укомплектація штату

До кінця березня тероборона Волині має бути укомплектована на 90 %. Повний бойовий склад бригади – чотири тисячі військових. Зі слів Сергія Осадчука, укомплектування йде за графіком.

"Через неконкурентне грошове забезпечення є певні проблеми з офіцерським складом. Нам зараз бракує офіцерів логістики та штатних офіцерів", – розповів командир батальйону тероборони Луцького району. З його слів, охочих вступити в тероборону чекають в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній військомат – ред.).

"Просто приходите і кажете: "хочу служити в теробороні". Це треба робити вже, вас там чекають. Всіх приймемо, посад достатньо", – додав Сергій Осадчук.

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