У селі Журавка, що в Прилуцькому районі, горить церква

У селі Журавка Варвинської громади, що в Прилуцькому районі, горить церква. Інформацію Суспільному підтвердила речниця управління ДСНС в області Світлана Максименко.

ФОТО: кадр з відео Вікторії Полянної Пожежа в церкві у Журавці

З її слів, повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло о 16:45. У Свято-Воскресенській церкві УПЦ (Московський патріархат) загорілася покрівля – пожежа охопила біля ста квадратних метрів даху. Станом на 18:00 17 лютого рятувальники все ще гасять пожежу.

ФОТО: кадр з відео Вікторії Полянної Пожежа в церкві у селі Журавка

"Туди було направлено шість відділень: з Варви, Гнідинців, Прилук, з Ладану, і також – місцева пожежна команда з села Журавка. Особового складу – 21 людина, а також – шість одиниць техніки", – сказала Світлана Максименко.

Чи є травмовані – поки що невідомо. Причину пожежі також ще встановлюють.

Суспільне слідкуватиме за розвитком подій.

ФОТО: кадр з відео Вікторії Полянної Пожежа в церкві у селі Журавка

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