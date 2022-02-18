У чернівчанина вилучили майже 3 тонни спирту на мільйон гривень

У чернівчанина вилучили понад 2 700 літрів фальсифікованого алкоголю та 2 тисячі літрів сировини для її виготовлення. Загальна сума вилученого – понад мільйон гривень. Його підозрюють у незаконному збуті підробного алкоголю.

Про це повідомили на сайті управління нацполіції області.

У будинку та гаражі 41-річного чоловіка вилучили сировину, місткості, підроблені бирки з назвами спиртних напоїв, а також обладнання для виробництва.

фото: ГУНП в Чернівецькій області

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею "незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів". Санкція статті передбачає штраф від 85 тисяч до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням товару.

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