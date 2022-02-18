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На трасі Запоріжжя-Донецьк перекинулось авто. Травмувався водій
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На трасі Запоріжжя-Донецьк перекинулось авто. Травмувався водій

Ольга Яковлева
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На трасі Запоріжжя-Донецьк перекинулось авто. Травмувався водій Фото ілюстративне. З Facebook-сторінки Служби автодоріг Запорізької області

17 лютого на трасі Запоріжжя-Донецьк сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувався водій.

Про це повідомила речниця Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська.

Пригода сталася поблизу села Матвіївка близько восьмої години ранку. Водій ЗАЗ 1102 не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, після чого автівка перекинулась.

Внаслідок ДТП 33-річний водій зазнав численних травм, його госпіталізували. Також взяли кров на перевірку вмісту алкоголю.

За фактом ДТП поліція проводить перевірку, за результатами якої подію остаточно кваліфікують повідомила Олена Лебединська.

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