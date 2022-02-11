11 лютого о 5:30 ранку на шляху з Вільнянська Запорізька області до Донецького шосе зіткнулась маршрутка та легкове авто.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги Запорізької області.

У ДТП загинула сорока дев'ятирічна річна жінка. Ще двоє людей постраждали. У п'ятдесяти однорічного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму поперекового відділу хребта та кісток тазу. Його доставили до лікарні. Чоловік віком 31 рік отримав медичну допомогу на місці аварії.

Фото: Національна поліція у Запорізькій області Пасажирка легковика загинула на місці

Як зазначають у відділі комунікації поліції Запорізької області, правоохоронці відкрили кримінальну справу та шукають можливих свідків ДТП. Наразі відомо, що подія сталася на двадцять другому кілометрі автошляху Донецьк-Запоріжжя.

Фото: Суспільне Запоріжжя За даними поліції, водій маршрутки був тверезий

Зіткнулися маршрутне таксі марки Volkswagen та авто марки ІЖ-2126. Водій першого не надав другому перевагу в русі. Поліцейські зазначають, що це чоловік 1970 року народження, він сам не постраждав. Наразі йому загрожує від трьох до восьми років за ґратами.

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