У Мелітополі 17-річний хлопець загинув внаслідок ДТП

12 лютого у м. Мелітополь Запорізької області водійка збила парубка. Він помер у лікарні від отриманих травм.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

Аварія сталася близько 19 години на вулиці Інтеркультурній у Мелітополі в районі перехрестя з вулицею Гагаріна. Неповнолітній пішохід перетинав проїжджу частину, і в цей момент жінка 1989 року народження, яка керувала автомобілем "Hyundai Sonata", скоїла наїзд на нього.

Внаслідок ДТП хлопець 2004 року народження дістав чисельні травми. Медики доставили постраждалого до місцевої лікарні, де того ж дня під наглядом лікарів він помер.

Слідчі вилучили авто та помістили на територію спецмайданчика. За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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