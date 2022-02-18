Сотні сторінок документів та щоденникових записів і стільки ж портретів відомих і пересічних херсонців – в обласному центрі відкрили виставки, присвячені 100-річчю художника Федора Загороднюка.

В Україні та за її межами Федора Загороднюка знають як художника-портретиста, а у Державному архіві Херсонської області його називають також фондоутворювачем, говорить Галина Проценко, заступниця директора установи. Чоловік писав щоденники все життя, співпрацював з архівом. У залишених записах – історія Херсона та Херсонщини за майже півсторіччя.

"У Державному архіві області зберігається унікальна колекція особистих документів художника, яка формувалася упродовж довгих сорока років. Перші надходження були ще 1954 року. І нині до колекції включені більше сотні документів про життєвий та творчий шлях видатного українського художника", - розказала Галина Проценко.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Серед документів – автобіографії, спогади, зокрема про голодомор в Україні, у якому художник втратив батьків, про Другу Світову війну, каталоги робіт, газети різних часів, які виходили на Херсонщині, говорить Галина Проценко. Картини Федора Загороднюка можна побачити і в обласній бібліотеці Гончара, деякі з них художник сам подарував. Працював до глибокої старості, а останню свою виставку відкривав у 90-річному віці, говорить завідувачка відділу мистецтв Тетяна Краснолуцька.

"Нам треба було влаштувати виставку. Це був серпень, було дуже спекотно, десь градусів 40. І я приїхала за цими картинами до художника, а в них майстерня була на 5 поверсі. Ми почали зносити роботи. І роботи дуже великі, по одній роботі з 5 поверху спускали, піднімалися. Це жарко. Федір Іванович не присів, ходив з палицею, брав кожну роботу і ніс разом зі мною", - говорить завідувачка відділу мистецтва Тетяна Краснолуцька.

Серед тих, хто прийшов на відкриття виставки, колеги художника. Юрій Шапко познайомився з ним у дитинстві. За словами чоловіка, з Федором Загороднюком їх пов’язує великий життєвий шлях.

"Мій батько - художник і завдяки цьому він мене познайомив з Федором Івановичем. Він був фахівець, у нього була вища освіта - Київський державний художній інститут. Його полотна будуть жити і жити, адже ці твори – констатація того періоду, в якому ми всі жили. Будуть приходити інші люди, молоді покоління, поринати у той час", - каже художник Юрій Шапко.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Художник часто писав портрети своїх сучасників. Один з таких бібліотеці подарувала родина письменника Миколи Братана.

"Федір Загороднюк намалював батьків портрет на 70-річчя. І батько дуже пишався, що у нього тепер є такий портрет. Федір Іванович намалював портрет за пам’яттю. Батько йому спеціально не позував, він взагалі не любив для художників позувати, навіть на фото стояв десь збоку. І нам було дуже дивно, що такий портрет серйозний намальований. Дуже вдало підхоплені деякі деталі. Федір Іванович увічнив епоху культурних діячів нашого міста і області, які мають велике значення. Тим самими залишив пам'ять для нащадків", - говорить Віктор Братан, син Миколи Братана.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Виставка Федора Загороднюка відкрита для відвідувачів у відділі мистецтв обласної бібліотеки.

Хто такий Федір Загороднюк:

Федір Іванович Загороднюк (1922 -2017 рр.) - фронтовик-орденоносець, член Національної Спілки художників України, Національної Спілки журналістів України, почесний громадянин Херсона. Створив багато художніх полотен про Херсонський край та його людей.

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