55 років тому у Херсоні з'явилось звання "Почесний громадянин міста"

18 січня відзначається 55-річниця від заснування звання «Почесний громадянин міста Херсона». Його започаткували у 1967 році рішенням Херсонської міської ради для херсонців, які мають особливі заслуги перед містом. На сьогодні 92 херсонці отримали звання "Почесний громадянин міста Херсона". Суспільне розказує про декого з них.

Перший документ про заснування цього звання зберігається в обласному державному архіві.

Про це Суспільному розказала директорка державного архіву Херсонської області Ірина Лопушинська.

Колаж: Андрій Усов/Суспільне Херсон Постанова від 18 січня 1967 року про заснування звання "Почесний громадянин міста Херсона"

"Перший документ, який стосується заснування звання "Почесний громадянин Херсона"датується 18 січня 1967 року. Тоді була прийнята спільна постанова Бюро Херсонського міського комітету компартії України та виконавчого комітету Херсонської міської ради народних депутатів №3.

Було прийнято рішення про те, щоб заснувати звання "Почесний громадянин міста Херсона" і були прописані перші вимоги до людей, які могли отримати це звання. Потім розпочалася робота з підготовчого процесу. І 31 жовтня 1967 року 4 сесією Херсонської міської ради прийняли рішення №48 про заснування звання "Почесний громадянин міста Херсона", - говорить Ірина Лопушинська.

Перший херсонець, кому присвоїли це звання – Сергій Лисогоров.

Колаж: Андрій Усов/Суспільне Херсон Сергій Лисогоров (1903 - 1994 рр)

Український вчений в галузі зрошуваного землеробства, доктор сільськогосподарських наук, професор Херсонського сільськогосподарського інституту, Заслужений працівник вищої школи, автор 175 друкованих видань. 31 жовтня 1967 року він отримав почесне свідоцтво №1.

Тоді разом із Сергієм Лисогоровим отримали звання "Почесний громадянин Херсона" Герой Радянського Союзу, учасник боїв за Херсон з німецькими військами у березні 1944 року Георгій Шенгелія та організатор виробництва, раціоналізатор, начальник механічних майстерень Херсонського морського порту, учасник боїв за Херсон Іван Калабухов.

З того часу розпочалося активне вшанування відомих діячів Херсонщини, які зробили вагомий внесок у розвиток міста, його культури, економіки.

Серед почесних херсонців є науковці, філологи, краєзнавці, лікарі, архітектори, письменники, художники – люди різних професій, які розбудовували наше місто.

"Ми можемо говорити про те, що Херсон вшановує своїх земляків, людей, які зробили величезний вклад в розвиток міста. Кожного року спеціальна комісія розглядає пропозиції від установ, підприємств, громадських організацій, які пропонують свої кандидатури. Ведеться обговорення і спільним рішенням визначаються переможці. Кожного року напередодні Дня міста Херсонська міська рада визначає хто отримає це звання", - каже Лопушинська.

Олексій Федоров

Колаж: Андрій Усов/Суспільне Херсон Олексій Федоров (1901 - 1989 рр)

Організатор партизанського руху у часи Другої світової війни, двічі герой Радянського Союзу, перший очільник Херсонської області. Найстарший "почесний громадянин". Звання отримав 2 червня 1988 року.

Всеволод Заботін

Колаж: Андрій Усов/Суспільне Херсон Всеволод Заботін (1917 - 1944 рр).

Суднобудівник, директор суднобудівного заводу. Завдяки йому побудували 230 суден, 76 з них - на експорт. При ньому колектив заводу освоїв 18 проєктів та збудував житловий мікрорайон «Корабел». Звання отримав 2 червня 1988 року.

Зоя Клименко

Колаж: Андрій Усов/Суспільне Херсон Зоя Клименко (1924 - 2007 рр)

Заслужена лікарка України, керівниця пологового будинку №1. Мала 12 праць та сотні учнів. Під час її керівництва у пологовому будинку були освоєні діагностична й оперативна лапароскопія та гістероскопія, збудовано новий акушерський корпус. Звання Зоя Клименко отримала 9 липня 1996 року. У 2010 році пологовому будинку присвоїли її ім’я та відкрили меморіальну дошку.

Олег Мішуков

Колаж: Андрій Усов/Суспільне Херсон Олег Мішуков (1963 - 2011 рр)

Заслужений діяч мистецтв України, ректор державного університету, автор понад 200 наукових публікацій, 7 монографій та підручників, режисер. Був ініціатором створення Академічного ліцею при ХДУ. Звання отримав 28 серпня 2008 року.

Федір Загороднюк

Колаж: Андрій Усов/Суспільне Херсон Федір Загороднюк (1922 - 2017 рр)

Заслужений художник України, член спілки художників України, учасник багатьох міжнародних мистецьких виставок. Працював у жанрі: портрет, пейзаж, жанровий живопис. Він створив багато художніх полотен про наш край та його людей. Звання отримав 12 вересня 2014 року.

Григорій Янченко

Колаж: Андрій Усов/Суспільне Херсон Григорій Янченко (1947 року народження)

Український військовий волонтер, лицар ордену "Народний герой України", переможець конкурсу "Благодійна Україна-2014". Звання отримав 28 серпня 2015 року.

Катерина Расторгуєва

Колаж: Андрій Усов/Суспільне Херсон Катерина Расторгуєва (1940 року народження)

Заслужена журналістка України, перша ведуча Херсонського обласного телебачення. В телевізійний ефір виходила 59 років поспіль. Звання отримала 31 серпня 2016 року.

Єлизавета Мерешко

Колаж: Андрій Усов/Суспільне Херсон Єлизавета Мерешко (1992 року народження)

Плавчиня, чотириразова чемпіонка Паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро 2016 року. На Паралімпіаді у Токіо 2020 році виборола п‘ять медалей та встановила три рекорди. Звання отримала 3 вересня 2021 року.

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