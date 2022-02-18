Дві жінки, 88-річна жителька Углі та 75 річна жителька Вонігова, загинули під час пожеж у Тячівському районі. Ще одна людина — у пожежі в Берегівському районі. Про це повідомили на сайті ДСНС у Закарпатській області.

Одна пожежа сталася вранці 17 лютого в селі Угля Тячівського району. Загоряння побачили місцеві жителі. "Вони зателефонували рятувальникам, й кинулися на допомогу. Ще до приїзду пожежних підрозділів вони загасили пожежу за допомогою підручних засобів. Однак на місці пожежі люди виявили тіло 88-річної власниці оселі. Жінка, вочевидь, отруїлася чадним газом. Вогонь же встиг пошкодити диван", — йдеться у повідомленні.

Ще одна пожежа в Тячівському районі сталася в ніч на 18 лютого пожежа сталася у селі Вонігове. В 00:37 рятувальникам зателефонував місцевий житель. Він розповів про пожежу в літній кухні його сусідки. На місце виїхали рятувальники міста Тячів та місцевої пожежної команди села Чумальово.

"О 2:38 пожежу на площі 70 кв.м. загасили. Вогонь знищив літню кухню, а на місці пожежі рятувальники виявили тіло власниці. Як з’ясувалося, будинок стояв порожній, а 75-річна господарка мешкала саме в літній кухні", — йдеться у повідомленні.

Також 17 лютого тіло людини виявили на місці пожежі у прибудові у селі Арданово Берегівського району.

Причини виникнення пожеж та суми завданих збитків встановлюють правоохоронці.

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