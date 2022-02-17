Тіло людини виявили на місці пожежі у прибудові у селі Арданово Берегівського району. Сталося це вранці 17 лютого, — повідомила Суспільному речниця ДСНС на Закарпатті Наталія Батир.

За її словами, о 5:24 до рятувальників зателефонували місцеві жителі. Вони повідомили, що горить прибудова до сусіднього житлового будинку. За їхніми словами, в оселі проживали син власниці помешкання та дружина його брата. На місце виїхали рятувальники міста Іршава. Вони дві години гасили вогонь.

Фото: ДСНС у Закарпатській області

"Під час розбору конструкцій рятувальники виявили тіло, стать та особу встановлюють", повідомила речниця.

Також правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі та суму збитків. Вогонь знищив майно в трьох кімнатах прибудови.

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