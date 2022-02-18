У Сумах відновлять навчання в школах для учнів 5-11 класів з 21 лютого

З 21 лютого для учнів 5-11 класів у Сумській громаді буде відновлено навчання в школах. Це вирішили 18 лютого на засідання комісії з ТЕБ та НС. Про це йдеться на сайті міської ради.

Навчання для дітей 1-4 класів відновили в Сумах з 14 лютого. Раніше школярів перевели на дистанційне навчання через збільшення кількості хворих на коронавірус дітей і працівників навчальних закладів.

Що відомо

За січень 2022 року до стаціонару лікарні у Сумах потрапили близько 200 дітей з коронавірусом, що більше, ніж за весь попередній рік.

Учні 5-11 класів в Сумах навчалися дистанційно з 24 січня через ріст захворюваності на коронавірус на ГРВІ.

Початкова ланка перейшла на "дистанційку" з 4 лютого.

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