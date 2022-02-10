За січень 2022 року на лікування до стаціонару у Сумську міську дитячу лікарню потрапили близько двохсот дітей з коронавірусом. Про це розповіла під час брифінгу заступниця директора Сумської міської дитячої лікарні Св. Зінаїди Наталія Спічакова.

За її словами, тоді як за 2020 рік у стаціонарі пролікували 160 дітей з діагнозом COVID-19.

"Він дає ускладнення на будь-які органи внутрішні, і неможливо спрогнозувати, який саме орган буде уражено. Ми отримуємо дітей після перенесеного коронавірусу з цукровими діабетами, з ураженням серцево-судинної системи, з ураженням травної системи, такі як ковід-гепатит. Маємо дітей, які переносять мультисистемний запальний синдром, коли уражуються всі органи і системи", — зазначила вона.

На сьогодні в Сумах вакциною проти коронавірусу щеплено 1098 дітей. Усі діти, які перебувають у стаціонарі міської лікарні святої Зінаїди – невакциновані, сказала Спічакова.

Що відомо

Троє дітей перебували на кисневій підтримці через коронавірус у Сумській дитячій лікарні наприкінці січня 2022 року.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram