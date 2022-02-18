На Франківщині вночі горіли сім автомобілів. Що про це відомо

На Івано-Франківщині вночі 18 лютого горіли сім автомобілів. Про це інформують на Facebook-сторінці управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Перша пожежа сталася о 2:57 у селі Пнів Пасічнянської територіальної громади. Як йдеться у повідомленні, у мікроавтобусі Mercedes Sprinter зайнявся моторний відсік. Автомобіль стояв на приватній території. Площа пожежі — 1 м².
Ще три легковики загорілися о 2:54 на стоянці між житловими будинками у Долині на вулиці Степана Бандери. Вогонь знищив автомобіль Renault Logan. Внаслідок пожежі також пошкодилися Volkswagen Golf 7 та Peugeot Expert.
Наступна пожежа сталася 3:01 у селищі Богородчани. Там горіли три мікроавтобуси Mercedes Sprinter, які стояли на автомобільній стоянці. Вогонь знищив два мікроавтобуси, один — пошкоджений.
Під час пожеж ніхто не травмувався. Рятувальники з'ясовують причини загорянь та встановлюють збитки.
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